Нарколог назвал среднюю смертельную дозу алкоголя
Определенной дозы алкоголя, которая гарантированно дает конкретный эффект, нет. Об этом заявил врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов.
По его словам, которые приводит «Лента.ру», даже официальные цифры, в том числе смертельная доза, неоднозначны. Врач пояснил, что разные источники указывают показатели от 1,5 до 3,7 промилле, но опытный нарколог наверняка вспомнит случай из практики, когда у пациента 5–7 промилле, а он бодр и весел. В судебно-медицинской литературе описаны случаи выживания при концентрации этанола в крови 8,8 и даже 11,27 промилле.
При этом средняя смертельная концентрация обычно оценивается в 3,5–4,0 промилле, а 5,0 и выше, как правило, считается смертельной. Риск угнетения дыхательного центра и остановки сердца резко растет уже с 3,0–3,5 промилле. Дело в том, что очень многое зависит от индивидуальной переносимости и расовых различий.
Например, представители монголоидной расы хуже переносят алкоголь, жители арабских стран — лучше. Так, до 50% японцев, китайцев и корейцев испытывают дефицит фермента альдегиддегидрогеназы, из-за чего токсичный ацетальдегид быстро накапливается в организме и приводит к сильнее выраженным побочным реакциям. При этом у арабов и евреев, отметил специалист, этот дефицит почти не встречается. У женщин при меньшем количестве выпитого выше риск цирроза и других болезней печени, а когнитивные функции снижаются быстрее.
Устинов подчеркнул, что гораздо важнее длительность и регулярность приема алкоголя, но и здесь все неоднозначно: одни годами пьют каждый день без заметных последствий, другие за пару лет получают зависимость и сопутствующие заболевания. Необратимые последствия — массивное поражение печени, гибель клеток мозга, гипоксия — развиваются на фоне хронического злоупотребления, причем у женщин они могут наступить быстрее и при меньших дозах. Степень вреда для конкретного человека можно определить только индивидуально и не по количеству спиртного, а по анализам и обследованиям, включая психическое состояние, заключил врач.
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