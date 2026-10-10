Нарколог назвал среднюю смертельную дозу алкоголя

10 октября 2026, 07:52

Врач Устинов: средняя смертельная концентрация алкоголя достигает 3,5-4,0 промилле

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Определенной дозы алкоголя, которая гарантированно дает конкретный эффект, нет. Об этом заявил врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов.