Российские отцы призвали запретить секс-шопы: «Не надо дразнить сознание детей!»
Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба выступил против секс-шопов, интернет-магазинов интимных товаров и других способов покупки подобной продукции. Такое заявление он сделал в беседе с НСН.
Заремба отметил, что товары для взрослых и изображения сексуального характера способны негативно сказываться на подрастающем поколении. Он выразил мнение, что «сознание детей» не стоит «дразнить всякими сексуальными картинками и игрушками», и призвал запретить эти вещи, назвав их «извращениями, пришедшими с Запада».
Собеседник агентства также предложил ограничить доступность такой продукции, в том числе закрыть специализированные сайты и магазины.
Ранее психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» ответила, действительно ли секс лечит насморк.
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