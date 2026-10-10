Достижения.рф

Российские отцы призвали запретить секс-шопы: «Не надо дразнить сознание детей!»

НСН: в Союзе отцов призвали запретить магазины для взрослых в России
Фото: iStock/Artulina1

Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба выступил против секс-шопов, интернет-магазинов интимных товаров и других способов покупки подобной продукции. Такое заявление он сделал в беседе с НСН.



Заремба отметил, что товары для взрослых и изображения сексуального характера способны негативно сказываться на подрастающем поколении. Он выразил мнение, что «сознание детей» не стоит «дразнить всякими сексуальными картинками и игрушками», и призвал запретить эти вещи, назвав их «извращениями, пришедшими с Запада».

Собеседник агентства также предложил ограничить доступность такой продукции, в том числе закрыть специализированные сайты и магазины.

Ранее психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» ответила, действительно ли секс лечит насморк.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0