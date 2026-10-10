Российские отцы призвали запретить секс-шопы: «Не надо дразнить сознание детей!»

10 октября 2026, 07:37

НСН: в Союзе отцов призвали запретить магазины для взрослых в России

Фото: iStock/Artulina1

Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба выступил против секс-шопов, интернет-магазинов интимных товаров и других способов покупки подобной продукции. Такое заявление он сделал в беседе с НСН.