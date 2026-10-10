Учёный объяснил, откуда у розовой чайки такое красочное оперение

10 октября 2026, 03:51

РИА Новости: Рацион питания из ракообразных придает розовой чайке такой окрас

Фото: iStock/Tatiana Stepanishcheva

Нежный розовый окрас арктической чайке придаёт её особый рацион питания, а чёрное «ожерелье» на шее птицы служит элементом брачного наряда. Об этом РИА Новости рассказал главный специалист Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области Алексей Ежов.