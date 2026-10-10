Учёный объяснил, откуда у розовой чайки такое красочное оперение
Нежный розовый окрас арктической чайке придаёт её особый рацион питания, а чёрное «ожерелье» на шее птицы служит элементом брачного наряда. Об этом РИА Новости рассказал главный специалист Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области Алексей Ежов.
Эксперт пояснил, что за необычный цвет перьев отвечает пигмент астаксантин. Он содержится в ракообразных и планктоне, которыми птица питается чаще всего. Этот же пигмент делает розовым и фламинго.
В брачный период на шее у розовой чайки появляется чёрное «ожерелье». Подобные отметины есть и у других пернатых в пору поиска партнёра, однако только у этой птицы чётко виден замкнутый круг вокруг шеи. Ежов предположил, что «ожерелье» — это элемент брачного наряда для привлечения внимания, как яркое оперение у селезней весной.
По словам учёного, в одной из северных легенд красивую розовую чайку называют «дочерью солнца и снега». По преданию, полярный день подарил ей оперение из розовых лучей восхода, а ночь — «ожерелье» на шею.
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