Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток

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Заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова заявила, что белое сухое вино является наименее опасным алкогольным напитком. Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что крепкие алкогольные напитки представляют наибольшую угрозу для здоровья. Сазонова также предостерегла от сочетания алкоголя со сладкими напитками и пищей, так как это замедляет переработку алкоголя организмом.
По ее словам, газированные напитки, как алкогольные, так и безалкогольные, способствуют более быстрому всасыванию алкоголя из-за пузырьков газа. Врач рекомендовала избегать употребления алкоголя на голодный желудок, так как это увеличивает его токсическое действие.
Кроме того, Сазонова отметила, что употребление алкоголя в утренние часы и в течение дня может привести к серьезным последствиям, включая острое отравление. Она также указала на высокий риск травматизма: до 70% травм происходят в состоянии алкогольного опьянения.
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По ее словам, газированные напитки, как алкогольные, так и безалкогольные, способствуют более быстрому всасыванию алкоголя из-за пузырьков газа. Врач рекомендовала избегать употребления алкоголя на голодный желудок, так как это увеличивает его токсическое действие.
Кроме того, Сазонова отметила, что употребление алкоголя в утренние часы и в течение дня может привести к серьезным последствиям, включая острое отравление. Она также указала на высокий риск травматизма: до 70% травм происходят в состоянии алкогольного опьянения.
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Дарья Осипова