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Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток

Врач Сазонова назвала белое сухое вино наименее опасным алкогольным напитком
Фото: istockphoto/Viktoriia Oleinichenko

Фото: istockphoto/Viktoriia Oleinichenko

Заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова заявила, что белое сухое вино является наименее опасным алкогольным напитком. Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что крепкие алкогольные напитки представляют наибольшую угрозу для здоровья. Сазонова также предостерегла от сочетания алкоголя со сладкими напитками и пищей, так как это замедляет переработку алкоголя организмом.

По ее словам, газированные напитки, как алкогольные, так и безалкогольные, способствуют более быстрому всасыванию алкоголя из-за пузырьков газа. Врач рекомендовала избегать употребления алкоголя на голодный желудок, так как это увеличивает его токсическое действие.



Кроме того, Сазонова отметила, что употребление алкоголя в утренние часы и в течение дня может привести к серьезным последствиям, включая острое отравление. Она также указала на высокий риск травматизма: до 70% травм происходят в состоянии алкогольного опьянения.

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#врач
#вино
В Подмосковье предотвратили сброс более 3 тыс. кубометров стройотходов
26 декабря 2024, 14:39

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Нелегальный сброс свыше 3 тысяч кубометров строительного мусора удалось предотвратить в Московской области с начала текущего года благодаря специальным экологическим рейдам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала года в регионе было проведено 46 рейдов по выявлению нелегальной транспортировки строительных отходов, в результате которых было задержано 160 машин, из которых 29 переместили на штрафные стоянки, а 131 передали на ответственное хранение. Удалось предотвратить сброс строительного мусора общим объёмом 3 тысячи 162 кубометра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рейды проводились более чем в 20 городских округах, в ходе рейдов их участники проверили более 1,4 тыс. машин.

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#минчистоты
#строительный мусор
#отходы
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье на экологических акциях посадили 180 тыс. деревьев и кустарников
26 декабря 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 180 тысяч деревьев и кустарников посадили в текущем году на территории Московской области в ходе различных экологических акций, участниками которых стали около 173 тысяч человек, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В этом году в акциях по восстановлению и сохранению лесов, таких как «Лес будущего», «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «День добрых дел», приняли участие 173 тысяч человек. Они посадили более 180 тысяч новых деревьев и кустарников на почти 1,6 тыс. площадок на территориях лесничеств и муниципалитетов», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Он также добавил, что всего с начала проведения экологических акций в Московской области в 2014 году их участниками стали около 2,8 млн человек.

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#московская область
#подмосковье
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Парки Московской области подготовили новогодние мероприятия
26 декабря 2024, 14:09

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В период с 2 по 7 января 2025 года парки Московской области предлагают обширную программу мероприятий и фестивалей для всей области. Гостей ожидают праздничные концерты, народные гуляния, горячий чай и разнообразные новогодние шоу, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
2 января в более чем 75 парках Московской области пройдёт мероприятие «Сказки водят хоровод», на котором гости смогут окунуться в мир русских народных сказок. В этот день планируются дискотека на катке, интерактивная программа с хороводом «12 месяцев», театрализованное представление, парад сказочных героев и познавательный квиз «Из какой сказки я?».

В парке имени Н. Островского в Ступино 2 января в 12 часов дня состоится массовый новогодний забег «На спорте после Оливье». Участники костюмированного спортивного состязания получат памятные медали, яркие фотографии и заряд энергии на весь следующий год. Также в рамках мероприятия пройдёт лотерея с призами.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

4 января в более чем 75 парках Московской области пройдёт мероприятие «Территория чудес», которое объединит гостей праздника и позволит им окунуться в мир русских традиций, фольклора и магии народных обрядов. В рамках концерта выступят творческие коллективы городских округов и иллюзионисты. Все желающие смогут пройти квест «Следы невиданных зверей», поучаствовать в анимационной программе «В кругу друзей» и выступить на открытой сцене. Кроме того, посетителей ждут новогодний спектакль, выставка «Причудливое чудо» и дегустация мандаринов.

Каждый год в парке «Сестрорецкий» городского округа Клин проходит фестиваль «Выходи гулять!». 4 января в 12:00 гостей ждут зимние развлечения с аниматорами, эстафеты, а также турниры по надувному хоккею и хоббихорсингу. Все участники получат в подарок праздничные мандарины.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 января в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске начнётся «НеобыЧАЙный фестиваль». В это время для гостей будут выступать народные коллективы и пройдёт ярмарка мастериц. Чай станет главным элементом праздника: все желающие смогут участвовать в мероприятиях, связанных с историей чая, и попробовать ароматный напиток из самовара с различными сладостями.

7 января в рамках общеобластного мероприятия «Рождественские узоры», приуроченного к Рождеству, в более чем 75 парках Подмосковья пройдут выступления рождественских хоров, театрализованные представления «Рождественская сказка» и квест «Лучи рождественской звезды». Кроме того, для взрослых и детей будут организованы семейные посиделки, творческие мастер-классы и рождественские чтения у ​очага.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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Подмосковные экопункты собрали за год около 5 тыс. тонн тары и текстиля
26 декабря 2024, 14:09

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Экопункты Московской области с начала года собрали более 4,5 тыс. тонн текстиля и 300 тонн тары. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«В Подмосковье работают уже более 2,9 тыс. пунктов приёма вторсырья. За 12 месяцев собрано более 300 тонн тары и 4,5 тыс. тонн текстиля. Это на 237% больше, чем в 2023-м», – отметили в ведомстве.
С начала года в Подмосковье дополнительно установили 85 фандоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминия, а также 835 ёмкостей для текстиля.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время на региональном портале госуслуг будет запущен новый сервис для предпринимателей по размещению пунктов сбора вторсырья. Все локации будут нанесены на интерактивную карту. Заявку можно будет оформить в режиме онлайн.

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Глава Минюста Чуйченко исполнит новогоднюю мечту мальчика из Подмосковья
26 декабря 2024, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр юстиции России Константин Чуйченко исполнит новогоднюю мечту маленького жителя подмосковного Щёлково, который хочет побыть в роли машиниста. Это пообещал сам Чуйченко на кадрах, показанных в эфире телеканала «Россия 24».
«Сергей из города Щёлково Московской области мечтает побыть машинистом электропоезда. Думаю, что проблем нет – мы такую возможность предоставим, и мечта сбудется», – сказал Чуйченко.
Он также поможет осуществиться желанию девочки из Санкт-Петербурга, которая загадала хоккейные щитки, так как увлекается этим видом спорта.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в стране с 2018 года. За это время было исполнено более 213 тыс. желаний. Она продлится до 28 февраля. Цель акции – подарить радость, ощущение праздника и волшебства оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям.

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#новый год
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В Подмосковье оборудовали «умными датчиками» более 2,1 тыс. котельных
26 декабря 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

«Умные датчики», отправляющие в режиме реального времени информацию о работе котельных, установили в Московской области с начала года на 2144 объектах, установка ведётся в рамках реализации масштабной программы по модернизации систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы установили на котельных датчики, которые на постоянной основе обеспечивают передачу данных об их состоянии в Центр управления регионом. Это позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Если мы видим какие-то отклонения от нормы, то начинаем действовать ещё до того, как отклонения почувствовали жители», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Он добавил, что всего в текущем году планировалось оснастить «умными датчиками» 2105 котельных, однако план удалось перевыполнить.

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#подмосковье
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Названы самые посещаемые катки с искусственным покрытием за декабрь
26 декабря 2024, 13:40

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Министерство благоустройства Московской области предоставило данные о количестве посетителей катков с искусственным льдом за период с 1 по 26 декабря.
Более 280 тысяч человек посетили катки с искусственным покрытием. Самыми популярными из них стали:

  • Егорьевск, парк «200 лет Егорьевску» — более 19 тысяч посетителей;
  • Истра, площадь Дружбы — более 18 тысяч посетителей;
  • Раменское, Центральный парк — более 15,6 тысяч посетителей.
«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В начале зимы в Московской области откроются 39 сезонных катков, из них 8 — новые.

Все катки соответствуют общим требованиям: прокат оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное освещение и высококачественный лёд, который обрабатывается специальной техникой. Также предусмотрены тёплые раздевалки для комфорта посетителей. Для обогрева предусмотрены точки продажи горячих напитков и еды.

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#каток
#коньки
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Бомбы в петардах: россиян предупредили о провокациях ВСУ в Новый год
Эксперт по антитеррору Гончаров: ВСУ в Новый год захотят расшатать наше общество
26 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/nevodka

Председатель Центра избиркома Элла Панфилова на заседании ЦИКа заявила, что нужно объявить бойкот петардам. Она сослалась на полученную от правоохранительных органов информацию, о том, что ВСУ провезли в Россию партию петард, которые содержат детонирующее вещество взрывного действия.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» заявил, что если ВСУ, действительно, заслали заряженные чем-то петарды в Россию, то появляются вопросы к таможенному контролю и спецслужбам, которые должны контролировать ситуацию.

«Мы обсуждали, что даже через иконы отправляли взрывчатые вещества. Такие факты неоднократны. Спецслужбы наши это предотвращали. Задача врагов — расшатать наше общество. Если они имеют проблемы или, грубо говоря, неуспехи на фронте, то у них ничего не остается, как сеять панику в нашем государстве», — объяснил эксперт.

По его словам, ВСУ безразлично физическое воздействие взрывчатки, потому что важным является реакция общества.

«Если бабушка взорвала петарду в торговом центре, куда пришли детишки с родителями, то вы представляете, какая реакция будет. Они этого и добиваются», — заключил Гончаров.

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Жителей Подмосковья предупредили об изменении графика работы почты на каникулах
26 декабря 2024, 13:38

Фото: istockphoto.com/Pavel Starikov

График работы почты в столичном регионе изменится в период новогодних каникул, изменения коснуться и круглосуточных отделений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«31 декабря почтовые отделения, выдающие заказы с маркетплейсов, будут работать до 19:00, а круглосуточные отделения в столице — на Мясницкой улице и на Смоленской площади — до 21:00. 1 января круглосуточные отделения откроют в 10 утра, для всех остальных этот день будет выходным», — говорится в сообщении.
Со 2 по 5 января все почтовые отделения будут работать по своим обычным графикам. 7 января будет выходным днём для всех отделений, кроме круглосуточных и тех, где выдают заказы с маркетплейсов.

К штатному графику все отделения почты вернутся 9 января.

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