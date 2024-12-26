Токсиколог объяснила, чем может обернуться покупка суррогатного алкоголя

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Употребление суррогатного алкоголя приводит к самым опасным отравлениям, которые влекут за собой инвалидность и порой летальный исход. Об этом заявила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. По ее словам, такие пациенты очень долго лежат в реанимации под гемодиализом и антидотной терапией, а после попадают в токсикологию.
«Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем — летальный исход. Это отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и изопропиловыми спиртами. К сожалению, есть процент людей, которые покупают алкоголь с рук, в тех местах, где нет разрешения и лицензии на продажу алкогольных напитков», — подчеркнула она на пресс-конференции в «Татар-информе».Насибуллина отметила, что такие пациенты чаще всего попадают в больницу в очень тяжелом состоянии, не могут сказать, что именно и в каком количестве они пили. При этом, подчеркнула токсиколог, число подобных случаев из года в год не становится меньше.
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