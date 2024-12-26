Нарколог Хаева раскрыла, есть ли безопасная доза алкоголя

Употребление суррогатного алкоголя приводит к самым опасным отравлениям, которые влекут за собой инвалидность и порой летальный исход. Об этом заявила главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. По ее словам, такие пациенты очень долго лежат в реанимации под гемодиализом и антидотной терапией, а после попадают в токсикологию.