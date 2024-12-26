Нарколог Хаева раскрыла, есть ли безопасная доза алкоголя

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Безопасной дозы алкоголя не существует, самый оптимальный вариант в новогодние праздники — полностью отказаться от спиртного, отдав предпочтение спорту и культурным мероприятиям. Об этом заявила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева. По ее словам, алкоголь приводит к депрессии, изменению поведения, суицидальным мыслям и необдуманным поступкам.
«Алкогольные напитки в любом количестве действуют как психоактивные вещества. На первой дозе они оказывают стимулирующий эффект: появляется хорошее настроение в новогодние праздники, человек становится разговорчивым, веселым. Но новогодняя ночь длительная — человек употребляет следующую порцию алкоголя и наступает седативная фаза, когда он кардинально меняется, человек может стать агрессивным», — отметила специалист на пресс-конференции в «Татар-информе».Третьей стадией алкогольного опьянения Хаева назвала отравление. В этот момент человеку становится настолько плохо, что ему требуется медицинская помощь.
Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский заявил, что с учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. По его мнению, иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место постепенно займет отечественный алкоголь.
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