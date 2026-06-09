Нарколог оценил проблему «черных рехабов» в России

09 июня 2026, 16:34

Нарколог Шуров: можно любой дом арендовать и назвать рехабом

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В России существует проблема «черных рехабов», которые пользуются чрезвычайной популярностью. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр, нарколог Василий Шуров.





По его словам, для лечения людей с зависимостями необходимо получить соответствующую лицензию, однако для реабилитации можно снять любой дом и устроить там рехаб без документов. Врач подчеркнул, что такие центры довольно популярны.





«Зависимые очень часто едут лечиться, потом их начинает тянуть к употреблению. Они начинают капризничать и пишут кляузу на рехаб. Вот и все», — отметил Шуров в разговоре с Общественной Службой Новостей.