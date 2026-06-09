Нарколог оценил проблему «черных рехабов» в России
Нарколог Шуров: можно любой дом арендовать и назвать рехабом
В России существует проблема «черных рехабов», которые пользуются чрезвычайной популярностью. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр, нарколог Василий Шуров.
По его словам, для лечения людей с зависимостями необходимо получить соответствующую лицензию, однако для реабилитации можно снять любой дом и устроить там рехаб без документов. Врач подчеркнул, что такие центры довольно популярны.
«Зависимые очень часто едут лечиться, потом их начинает тянуть к употреблению. Они начинают капризничать и пишут кляузу на рехаб. Вот и все», — отметил Шуров в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Психиатр добавил, что единственным способом успешного лечения является обеспечение условий, исключающих возможности употребления, однако не все зависимые этого хотят. В связи с этим бывает трудно «отличить черное от белого», потому что процесс восстановления человека, страдающего от алкоголизма или наркомании, очень сложен. Такие люди обычно не готовы мириться с жесткими ограничениями, заключил Шуров.