Россиянин отдал больше 100 тысяч рублей за пытки рехаба в элитном коттедже
Житель Свердловской области заявил, что сбежал из реабилитационного центра в коттеджном посёлке под Екатеринбургом из-за жестокого обращения. Об этом он рассказал E1.ru.
По информации издания, центр работает как филиал одной из крупных федеральных сетей, название которой не раскрывается. Мужчина, по его словам, добровольно поступил туда на лечение, рассчитывая справиться с алкогольной и наркотической зависимостью. На оплату двух месяцев пребывания он потратил 110 тысяч рублей.
Собеседник утверждает, что во время нахождения в центре подвергался издевательствам. По его словам, сотрудники подолгу удерживали его в жарко натопленной бане, лишали сна и заставляли часами переписывать тексты. Он также заявил, что не мог покинуть учреждение по собственному желанию.
Как рассказал бывший пациент, чтобы выбраться из центра, ему пришлось причинить себе травмы, после чего он оказался в больнице. СМИ отмечает, что основатель клиники не ответил на звонки журналистов. В московском офисе сети редакции пообещали предоставить комментарий позднее.
