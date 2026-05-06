Рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами
Рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами за 180 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Житель Санкт-Петербурга Кирилл обратился в частный реабилитационный центр «ПС Клиника» из-за биполярного расстройства, неврологического заболевания и серьёзных последствий травмы головы. Мужчину привлекла реклама центра, в которой участвовал певец Стас Пьеха.
Терапия в учреждении обходилась россиянину в 180 тысяч рублей в месяц. Однако, по словам пациента, вместо лечения и комплексной помощи он столкнулся с пытками и издевательствами. Мужчину лишали медикаментов под предлогом плохого поведения, не давали спать, громко включая музыку, и отказывались вызывать скорую помощь при ухудшении его состояния.
Кирилл утверждает, что страдал не только он. Например, пенсионерку с высоким давлением вместо госпитализации отправили на занятия. А перед съёмками шоу «Пацанки» и приездом Стаса Пьехи пациентов заставили красить стены.
Несмотря на неоднократные попытки покинуть центр, Кириллу не давали это сделать. Ему удалось сбежать только через три месяца, когда общая сумма за «лечение» достигла 540 тысяч рублей.
В клинике заявили, что подобные случаи в их учреждении не происходят. Представители отметили, что в центре проходят лечение «очень тяжёлые пациенты», и к жалобам привыкли. Главврач рехаба признал, что слышал о жалобах Кирилла, но лично не был с ним знаком и не занимался его лечением. По его словам, петербуржцу приходилось вызывать полицию из-за его поведения.
После побега Кирилл подал претензию в клинику на 20 миллионов рублей. Однако получил ответ, что нарушений не обнаружено. Сейчас он пытается привлечь центр к ответственности, написав заявление в Следственный комитет. Его адвокат также подал жалобу в Росздравнадзор и прокуратуру.
Читайте также: