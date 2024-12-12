Нарколог перечислил неожиданные признаки алкоголизма

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Певица Лолита Милявская заявила, что россияне стали больше пить на фоне стресса. Она заметила это, наблюдая за поведением зрителей в разных городах России. Артистка предположила, что люди подобным образом реагируют на экономический кризис.
Руководитель наркологической клиники Александр Федорченко в беседе с «Радио 1» сообщил, когда пора бить тревогу в случае своего пристрастия к алкогольным напиткам.
Он добавил, что при употреблении алкоголя нужно иметь культуру.
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«Мы тоже можем привести статистику: из 100% присутствующих на празднике людей 20% обязательно задерживаются и хотят продолжение банкета. Если вы себя узнаете в этих 20%, думаете, что вам мало, что вы хотите еще, то, значит, стоит насторожиться. Это означает, что вы находитесь в зоне риска, и стоит обратиться к специалистам», — сказал эксперт.
Он добавил, что при употреблении алкоголя нужно иметь культуру.
«Я категорично отношусь к запретам. Но нужно иметь определенную культуру, ведь это повод для коммуникации со знакомыми, с родными и близкими. И если вы немножко выпили, закусили, и у вас идет общение эмоциональное, доброе, дружественное — это неплохо», — сообщил нарколог.
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Анастасия Бондарева