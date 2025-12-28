Нарколог перечислил «продлевающие страдания» ошибки россиян при борьбе с похмельем

28 декабря 2025, 15:01

Нарколог Тюрин призвал не пытаться облегчить похмелье с помощью алкоголя

Фото: iStock/fizkes

Многие народные методы борьбы с похмельем еще сильнее ухудшают самочувствие. Об этом сообщил нарколог Андрей Тюрин в разговоре с «Лентой.ру».