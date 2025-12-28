Нарколог перечислил «продлевающие страдания» ошибки россиян при борьбе с похмельем
Многие народные методы борьбы с похмельем еще сильнее ухудшают самочувствие. Об этом сообщил нарколог Андрей Тюрин в разговоре с «Лентой.ру».
Врач настоятельно рекомендовал россиянам не пытаться снять похмелье с помощью алкоголя. По его мнению, употребление пива или более крепких напитков для улучшения состояния лишь усилит отравление организма.
Тюрин рекомендовал избегать использования обезболивающих для борьбы с похмельем. Применение таких препаратов увеличивает нагрузку на печень, которая уже работает в усиленном режиме, чтобы нейтрализовать негативное воздействие алкоголя.
Кроме того, медик посоветовал воздержаться от обильного приёма пищи. Жирные блюда, такие как холодец, огуречный рассол или острые супы, могут быть тяжёлыми для пищеварения и вызвать обострение гастрита или панкреатита. Также Тюрин предупредил, что посещение бани или контрастный душ в состоянии похмелья могут спровоцировать спазмы.
