Глава Минздрава Мурашко рассказал, кому опасно пить алкоголь в новогоднюю ночь
Мурашко: Людям с болезнями печени стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Некоторым людям стоит отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
По его словам, людям с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и онкологией следует избегать употребления алкоголя. Даже небольшое количество спиртного может представлять для них серьёзную опасность и значительно увеличить риск госпитализации, добавил Мурашко.
Ранее стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к Новому году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: