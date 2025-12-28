Глава Минздрава Мурашко рассказал, кому опасно пить алкоголь в новогоднюю ночь

28 декабря 2025, 10:46

Мурашко: Людям с болезнями печени стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Некоторым людям стоит отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.