Глава Минздрава Мурашко рассказал, кому опасно пить алкоголь в новогоднюю ночь

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Некоторым людям стоит отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.



По его словам, людям с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и онкологией следует избегать употребления алкоголя. Даже небольшое количество спиртного может представлять для них серьёзную опасность и значительно увеличить риск госпитализации, добавил Мурашко.

Екатерина Коршунова

