Нарколог рассказала, как обнаружить у себя признаки алкоголизма

20 мая 2026, 04:42

Нарколог Перминова: желание выпить одному и без повода говорит об алкоголизме

Тульский психиатр‑нарколог Юлия Перминова рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать развитие алкогольной зависимости. Ее слова цитирует РИА Новости.





По словам специалиста, некоторые симптомы может выявить только врач, но есть и те, что человек способен отследить самостоятельно. Среди «тревожных звоночков» Перминова выделила увеличение частоты употребления алкоголя и поиск новых поводов для выпивки.



«Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей "выпивке". Стало появляться желание "догоняться", то есть выпивать во время и после мероприятия без связи с тостами или выпивкой других участников компании», — перечислила некоторые признаки эксперт.