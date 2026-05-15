Нарколог Холдин развеял миф о лечебном свойстве алкоголя для гипертоников

15 мая 2026, 11:37

В число «народных средств» для снижения давления нередко включают алкоголь. Спиртное может дать краткосрочный эффект, однако последствия приёма такого «лекарства» крайне опасны для здоровья. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Врач объяснил, что сначала алкоголь действительно снижает давление за счёт временного расширения сосудов. Но очень скоро начинается обратный эффект.





«В дальнейшем сердцебиение становится учащённым, а сосуды резко сужаются. Кроме того, спиртное провоцирует задержку жидкости в организме, что увеличивает общий объём крови и создает дополнительную нагрузку на сердце», — сказал Виталий Холдин.