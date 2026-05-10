Подмосковный нарколог назвал главный секрет активного долголетия

10 мая 2026, 17:30

Подмосковный нарколог Холдин призвал отказаться от курения ради долголетия

Отказ от курения помогает продлить жизнь и сохранить здоровье, а первые положительные изменения начинаются уже через несколько часов после последней сигареты. Об этом в Неделю здорового долголетия сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.







Курение значительно сокращает продолжительность жизни, в среднем на 7–12 лет. Оно связано с развитием не менее 25 заболеваний. Наиболее распространенные из них — рак лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхит курильщика, инфаркт миокарда, инсульт, а также рак горла, полости рта и пищевода.



Помимо этого, курение ускоряет старение организма и кожи. Признаки увядания у курильщиков проявляются на 10–20 лет раньше, чем у тех, кто не курит. Это происходит из-за того, что табачный дым содержит токсичные вещества и свободные радикалы, повреждающие клетки и нарушающие синтез коллагена и эластина, белков, отвечающих за упругость и молодость кожи, пояснил Холдин.



По его словам, мнение о том, что если человек курит долгое время, то бросать уже нет смысла, является заблуждением. Никогда не поздно отказаться от курения, чтобы улучшить своё здоровье и продлить жизнь. Уже через несколько часов после последней сигареты организм начинает очищаться от токсинов, и риски развития заболеваний, связанных с курением, снижаются.