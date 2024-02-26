Эксперт рассказала, какие продукты нужно съесть, чтобы снизить давление

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Калий, нормализующий артериальное давление содержится в некоторых простых продуктах. Об этом рассказала диетолог Липин Хуанг из исследовательского Института Джорджа, пишет The Sun.
Эксперт отметила, что большое количество калия содержат бананы, киви и финики, а также в бобовые, орехи и листовая зелень. Хуанг также порекомендовала заменить обычную соль на соль содержанием калия. Как утверждает диетолог, это может снизить риск инсульта на 14%, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 13%.
В качестве примера специалист привела исследования, в котором приняло участие больше 20 тысяч человек. На протяжении 5 лет они употребляли калийсодержащую соль вместо обычной. В исследовании отмечается, что давление у испытуемых понижалось за счет увеличения количества калия в рационе.
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