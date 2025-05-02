Нарколог советует избегать запоя на майских праздниках

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Накануне продолжительных майских праздников, символизирующих старт периода пикников и приготовления блюд на открытом огне, ведущий консультант-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин акцентировал внимание на угрозах, связанных с избыточным употреблением спиртных напитков.
Он отметил, что праздничная атмосфера часто сопровождается обильным потреблением алкогольных напитков, что создает дополнительную нагрузку на организм.
Шашлык сам по себе является тяжелым блюдом, увеличивающим нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Добавление алкоголя усугубляет ситуацию, вызывая повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это увеличивает вероятность возникновения различных проблем со здоровьем, от простого дискомфорта до серьезных последствий, требующих госпитализации.
Для безопасного празднования врачи рекомендуют выбирать здоровые напитки и закуски. Вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам, домашним лимонадам, чаю или морсам. Отличным дополнением к мясному меню станут свежие овощи и зелень, снижающие риски негативных последствий для здоровья.
Таким образом, соблюдение простых рекомендаций позволит насладиться отдыхом на природе, сохраняя здоровье и хорошее самочувствие.
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Шашлык сам по себе является тяжелым блюдом, увеличивающим нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Добавление алкоголя усугубляет ситуацию, вызывая повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это увеличивает вероятность возникновения различных проблем со здоровьем, от простого дискомфорта до серьезных последствий, требующих госпитализации.
Для безопасного празднования врачи рекомендуют выбирать здоровые напитки и закуски. Вместо алкоголя лучше отдать предпочтение свежевыжатым сокам, домашним лимонадам, чаю или морсам. Отличным дополнением к мясному меню станут свежие овощи и зелень, снижающие риски негативных последствий для здоровья.
Таким образом, соблюдение простых рекомендаций позволит насладиться отдыхом на природе, сохраняя здоровье и хорошее самочувствие.
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Дарья Осипова