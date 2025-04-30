Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ На всякий пожарный: в Мособлпожспасе рассказали, как безопасно пожарить шашлык

На всякий пожарный: в Мособлпожспасе рассказали, как безопасно пожарить шашлык

Фото: iStock / torwai

Фото: iStock / torwai

Оригинал
В преддверии майских праздников многие жители и гости Подмосковья планируют пикники на даче или в лесу с шашлыками. В пресс-службе Мособлпожспаса попросили при этом не забывать о пожарной безопасности.
«Чтобы приготовить шашлык и не спалить дачу, мангал или жаровню следует установить на расстоянии не менее 5 м от построек. Если вы будете готовить на костре, расстояние увеличивается до 15 м. Вокруг места приготовления должна быть двухметровая зона, очищенная отгорючих материалов. Территорию вокруг открытого огня нужно расчистить в радиусе 10 м и отделить минерализованной полосой не менее 0,4 м», – напомнили в ведомстве.
Там добавили, что под рукой обязательно должен быть инвентарь для быстрой ликвидации пламени – огнетушитель, ведро с водой или песок.
В Мособлпожспасе добавили, что использование открытого огня запрещено на торфяных почвах, под деревьями, а также при порывистом ветре и в период особого противопожарного режима.

Кроме того, нельзя использовать при приготовлении ёмкости с прогарами или повреждениями. Недопустимо разводить огонь и жарить шашлыки на землях общего пользования вне специально отведённых мест, в лесопосадках, парках и скверах. В пресс-службе Мособлпожспаса пожелали жителям Московской области безопасных майских праздников.

Читайте также:

В Дмитровском округе нашли мину времён Великой Отечественной войны

В Подмосковье пенсионер напоролся животом на металлический прут на заборе

В Подмосковье спасли запертого в квартире мужчину с инсультом
#подмосковье
#московская область
#безопасность
#пожары
#шашлык
#шашлыки
#майские праздники
#пикники
#пожарная безопасность
#мособлпожспас
В Раменском вручили благодарственные письма работникам скорой помощи
30 апреля 2025, 11:36

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он вручил им благодарственные письма, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фельдшеры, медсёстры, водители и врачи-реаниматологи собрались в ДК «Сатурн» в Раменском. Глава округа наградил сотрудников скорой помощи за профессионализм и преданность делу от имени администрации.
«Ваша работа требует не только высокой квалификации, но и огромного мужества, терпения и человечности. Вы находитесь на передовой, речь идёт о жизни и здоровье людей. Ваша готовность прийти на помощь в самые трудные моменты заслуживает уважения и благодарности», – отметил Малышев, поздравляя медиков.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.

В прошлом году бригады раменской подстанции 13 раз выезжали в Курскую область оказывать помощь мирным жителям и раненым военным. Суммарная продолжительность командировок составила 195 суток. За это время медики выполнили 1843 вывоза, в том числе 118 – пациентов с минно-взрывными ранениями.

В распоряжении раменской подстанции – 35 машин скорой помощи, в том числе пять новых автомобилей, полученных в 2024-м и оснащённых современным лечебно-диагностическим оборудованием.

Читайте также:

Подрядчики соблюдают сроки и качество дорожных работ в посёлке совхоза «Раменское»

Студенты-медики провели в Раменском округе акцию «Доброе дело в село»

Больше 3500 жителей вышли на всероссийский субботник в Раменском округе
#подмосковье
#московская область
#скорая помощь
#врачи
#медсестра
#праздник
#поздравление
#эдуард малышев
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#раменское
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда шоу «Голос» из Раменского рассказала об участии в проекте главе округа
30 апреля 2025, 11:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Встречу с участницей шоу Первого канала «Голос-13» Валентиной Яньшиной, живущей в Раменском, провёл глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Валентина Яньшина продержалась на знаменитом телешоу четыре месяца и в итоге дошла до суперфинала.

«На встрече с главой округа Валентина поделилась впечатлениями от участия в проекте. Она рассказала о поддержке своего наставника — певицы Полины Гагариной, которая верила в её талант. Валентина призналась, что испытывает сейчас и радость от достигнутого, и усталость из-за напряжённых съёмок», — говорится в сообщении.
Эдуард Малышев поблагодарил Валентину за то, что она своими выступлениями прославила Раменский округ, и пожелал ей дальнейших успехов.

Читайте также:

Подрядчики соблюдают сроки и качество дорожных работ в посёлке совхоза «Раменское»

Больше 3500 жителей вышли на всероссийский субботник в Раменском округе

Историко-художественный музей стал площадкой «Диктанта Победы» в Раменском
#раменский городской округ
#раменское
#эдуард малышев
#певица
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разрешения на бесплатную парковку через РПГУ оформили 1,1 тыс. многодетных семей Подмосковья
Разрешения на бесплатную парковку через РПГУ оформили 1,1 тыс. многодетных семей
30 апреля 2025, 11:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 1,1 тыс. многодетных семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку на региональном портале госуслуг. Речь идёт о парковках в 11 городах региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Из 1,6 тыс. заявок от подмосковных многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках региона уже более 1,1 тыс. получили разрешения. Около 400 заявок отклонено из-за некорректного предоставления документов. Остальные находятся на рассмотрении», – пояснили в ведомстве.
Там назвали главными причинами отказа предоставление скан-копии СТС только с одной стороны без подтверждения собственника ТС, а также подачу заявления на услугу не от собственника транспортного средства.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В министерстве напомнили, что оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2.

После получения льготного разрешения можно бесплатно парковаться на платных парковках в 11 городах Подмосковья - Видном, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

Консультацию специалиста по всем вопросам о подаче заявок на льготные разрешение можно получить по телефону 7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Читайте также:

Запуск путепровода в Аникеевке решит проблемы более 25 тыс. жителей Красногорска

В Московской области ремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту

Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья на праздниках
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#семьи
#семьи с детьми
#многодетная семья
#госуслуги
#цифровизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье упростили онлайн-оформление градостроительных планов
30 апреля 2025, 11:07

Фото: istockphoto.com/Yaroslav Olieinikov

Услугу по подготовке градостроительных планов земельных участков, размещённую на госпортале Московской области, обновили, теперь пользователям помогают два новых сервиса, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Оформить услугу стало проще благодаря двум новым сервисам. Один проверяет, было ли заявление ранее уже подано, но не закрыто. А второй анализирует кадастровый номер и выявляет, в порядке ли документация на земельный участок, если он попадает в зону комплексного развития территории. В каждом случае сервисы предлагают алгоритмы дальнейших действий», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Кроме того, теперь в рамках онлайн-услуги можно получить градостроительный план на смежные участки.

Читайте также:

В Подмосковье оформили более 290 онлайн-заявок в школу приёмных родителей

Подмосковный опыт в торгах госимуществом представили на форуме

На госпортале Подмосковья запустили рассылку уведомлений о дате проверки газа
#мингосуправления мо
#цифровизация
#земельные участки
#госуслуги
#портал
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новую котельную в посёлке Шатурторф запустят к началу отопительного сезона
30 апреля 2025, 10:47

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Строительство современной блочно-модульной котельной ведётся в посёлке Шатурторф, запустить объект в эксплуатацию планируется в текущем году к началу отопительного сезона. Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий провёл на объекте совещание с генеральным директором АО «Мособлгаз» Игорем Барановым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подрядчик нарастит темп и к 1 сентября подготовит котельную к пусконаладочным работам. Держу ситуацию на личном контроле», — сказал Николай Прилуцкий.
Всего в муниципальном округе Шатура в текущем году запланировано строительство ещё четырёх котельных: в микрорайоне Керва и посёлках Мишеронский, Радовицкий и Бакшеево. Кроме того, шесть котельных округа модернизируют. Эти работы проведут на объектах в сёлах Середниково и Дмитровский Погост, в рабочем посёлке Черусти, посёлке Осаново-Дубовое и в Рошале — на улицах Коммунаров и Лесная.

Читайте также:

Команда из Шатуры выиграла фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера»

В Шатуре провели общеобластной субботник на 26 площадках

Сотрудники «Мосэнергосбыта» привели в порядок территорию у мемориала в Шатуре
#шатура
#котельная
#теплоснабжение
#жкх
#николай прилуцкий
Следите за нашими новостями
в удобном формате