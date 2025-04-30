На всякий пожарный: в Мособлпожспасе рассказали, как безопасно пожарить шашлык

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В преддверии майских праздников многие жители и гости Подмосковья планируют пикники на даче или в лесу с шашлыками. В пресс-службе Мособлпожспаса попросили при этом не забывать о пожарной безопасности.
«Чтобы приготовить шашлык и не спалить дачу, мангал или жаровню следует установить на расстоянии не менее 5 м от построек. Если вы будете готовить на костре, расстояние увеличивается до 15 м. Вокруг места приготовления должна быть двухметровая зона, очищенная отгорючих материалов. Территорию вокруг открытого огня нужно расчистить в радиусе 10 м и отделить минерализованной полосой не менее 0,4 м», – напомнили в ведомстве.Там добавили, что под рукой обязательно должен быть инвентарь для быстрой ликвидации пламени – огнетушитель, ведро с водой или песок.
В Мособлпожспасе добавили, что использование открытого огня запрещено на торфяных почвах, под деревьями, а также при порывистом ветре и в период особого противопожарного режима.
Кроме того, нельзя использовать при приготовлении ёмкости с прогарами или повреждениями. Недопустимо разводить огонь и жарить шашлыки на землях общего пользования вне специально отведённых мест, в лесопосадках, парках и скверах. В пресс-службе Мособлпожспаса пожелали жителям Московской области безопасных майских праздников.
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Лора Луганская