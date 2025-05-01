Россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники

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Таксисты всегда повышают цены в праздничные дни, поскольку пользуются повышенным спросом в такие периоды. Однако бывает, что перевозчики поднимают стоимость не по объективным причинам, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
При этом экономист озвучил несколько способов сэкономить на поездке. Так, например, можно ехать с попутчиками или комбинировать поездку с общественным транспортом.
Также следует учитывать, что в час пик цены выше, чем в обычное время. Однако есть возможность поймать более свободное время и сэкономить.
А вот договариваться с таксистом о снижении стоимости – абсолютно проигрышный вариант, отметил специалист.
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Также следует учитывать, что в час пик цены выше, чем в обычное время. Однако есть возможность поймать более свободное время и сэкономить.
А вот договариваться с таксистом о снижении стоимости – абсолютно проигрышный вариант, отметил специалист.
«Водители такси – это такая категория людей, которая хоть и строит из себя благотворителей, но сострадания к клиенту у них нет. В такси идут люди со специальным психотипом, которые настроены на зарабатывание денег, причём максимально жёстким способом. Поэтому надеяться, что вы сможете на них воздействовать в индивидуальном порядке, – это совершенно пустые надежды», – предупредил Беляев в беседе с «Татар-информ».Читайте также:
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Анастасия Чинкова