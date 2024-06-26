Наркоман из Москвы построит эко-отель для зависимых в Подмосковье

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В Подмосковных Бронницах может появиться центр реабилитации, в котором смогут проходить лечение зависимые от наркотиков.
Центр планирует возвести человек, который прежде употреблял запрещенные вещества, справился с болезнью и теперь готов помогать другим. Об этом сообщат Regions.
В настоящее время молодой человек занимается поиском инвестора и составлением бизнес-плана.
В беседе с порталом будущий отельер сообщил, что хотел бы построить небольшой гостевой дом при экоферме. По его словам, он вдохновился примером одной Тульской семьи, которая имеет эко-отель на действующей ферме с сыроварней, маслобойней, овцами и конюшней. Владельцы гостиницы когда-то тоже были в числе наркозависимых, однако справились с болезнью и теперь помогают другим.
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В настоящее время молодой человек занимается поиском инвестора и составлением бизнес-плана.
В беседе с порталом будущий отельер сообщил, что хотел бы построить небольшой гостевой дом при экоферме. По его словам, он вдохновился примером одной Тульской семьи, которая имеет эко-отель на действующей ферме с сыроварней, маслобойней, овцами и конюшней. Владельцы гостиницы когда-то тоже были в числе наркозависимых, однако справились с болезнью и теперь помогают другим.
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Анастасия Хохлова