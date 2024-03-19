В стационарах Подмосковья с начала года прошли реабилитацию более 5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более пяти тысяч пациентов прошли курс реабилитации после перенесённых заболеваний в отделениях при стационарах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье отделения реабилитации работают на базе стационаров 24 медорганизаций. Только с начала года лечение в них прошли более пяти тысяч пациентов, что на 390 человек больше, чем в прошлом году», — рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.Она добавила, что для этих отделений в минувшем году было закуплено 230 единиц реабилитационного медицинского оборудования, что обеспечило более качественное оказание помощи пациентам.
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