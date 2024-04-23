Реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года прошли около 8 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 8 тысяч жителей Московской области прошли курс реабилитации в стационарах региональных больниц с начала текущего года, в их числе и юные пациенты, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций Подмосковья, еще в шести работают детские отделения. Всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тысяч жителей региона, из которых около одной тысячи — дети», — цитируются в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.Направление на реабилитацию получают пациенты, перенесшие заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы, а также после травм. Реабилитация проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
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