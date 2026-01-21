Наркошопы маскируют рекламу под потерянные айфоны и Telegram-подарки
Наркоторговцы начали использовать фейковые объявления в городских и тематических пабликах, через которые подают сигналы о продаже запрещенных веществ. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Борщук.
Оказалось, что такие объявления содержат повторяющиеся признаки скрытой рекламы запрещенных площадок — от «кодированных» изображений до одинаковых сценариев переписки.
«В роли кода может выступать что угодно: iPhone, нижнее белье, марки, вкладыши от жвачки. Через указание размеров, модели или других характеристик фактически продаются запрещенные товары. Вся эта система понятна только участникам конкретного сообщества», — объяснил Борщук в беседе с «Постньюс».
Потенциальный покупатель распознает «код», пишет личное сообщение и получает ссылку. Далее он попадает либо на реальную площадку, где можно приобрести наркотики, либо же на скам-клон, замаскированный под нее. В этом случае деньги уходят мошенникам.
Кроме того, существует схема с использованием подарков в Telegram. Борщук пояснил, что к такому презенту можно добавить любую ссылку, которая будет отображаться под постами канала. Этот механизм подходит для распространения чего угодно, подчеркнул эксперт. Он добавил, что администраторы часто не контролируют появление ссылок и узнают о проблеме уже после блокировки.