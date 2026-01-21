Наркошопы маскируют рекламу под потерянные айфоны и Telegram-подарки

21 января 2026, 10:12

Фото: iStock/dikushin

Наркоторговцы начали использовать фейковые объявления в городских и тематических пабликах, через которые подают сигналы о продаже запрещенных веществ. Об этом рассказал эксперт в области кибербезопасности Дмитрий Борщук.





Оказалось, что такие объявления содержат повторяющиеся признаки скрытой рекламы запрещенных площадок — от «кодированных» изображений до одинаковых сценариев переписки.





«В роли кода может выступать что угодно: iPhone, нижнее белье, марки, вкладыши от жвачки. Через указание размеров, модели или других характеристик фактически продаются запрещенные товары. Вся эта система понятна только участникам конкретного сообщества», — объяснил Борщук в беседе с «Постньюс».