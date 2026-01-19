В Тюменской области полиция задержала мужчину почти с полукилограммом гашиша
В Тюменской области полиция поймала 33-летнего жителя Нового Уренгоя с крупной партией гашиша. Об этом сообщили в УМВД региона «Ленте.ру».
Во время патрулирования автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Haval. Пассажир, проявивший подозрительное поведение, стал объектом досмотра. В подкладке его куртки нашли пять брикетов растительного вещества. Экспертиза подтвердила, что это гашиш весом почти 0,5 килограмма.
Задержанный рассказал, что приобрел наркотик через теневую интернет-площадку для личного использования. Он попросил водителя отвезти его, не упоминая о содержимом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ.
