В Раменском задержали двух мужчин за выращивание конопли

20 января 2026, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух мужчин — москвича и жителя Подмосковья — задержали полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, три месяца назад мужчины взяли в аренду два частных дома в деревнях Синьково и Кулаково Раменского округа и обустроили там теплицы для выращивания конопли.





«В арендованных домах сотрудники полиции изъяли 192 куста конопли, две картонные коробки с веществом растительного происхождения, а также вакууматор, упаковочный материал и электронные весы», — говорится в сообщении.