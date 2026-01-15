Достижения.рф

Росгвардейцы задержали в Чехове нервного водителя с крупной партией наркотиков

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



Во время патрулирования территории внимание экипажа привлёк подозрительный автомобиль.

«Заметив автопатруль, водитель машины каршеринга резко развернулся и попытался скрыться. Росгвардейцы решили остановить транспортное средство для проверки. Во время беседы с правоохранителями 39-летний местный житель заметно нервничал. Вскоре он признался, что имеет при себе запрещённые вещества. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла свёрток с порошком», – рассказали в пресс-службе.
Экспертиза установила, что в пакете находился N-метилэфедрон общей массой почти 4,5 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело, заключили в силовом ведомстве.
Лора Луганская

