Послание Путина начнется 29 февраля в 12 часов в Гостином дворе

Фото: сайт Кремля
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля в 12:00 по московскому времени в Гостином дворе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в парламенте. Дату также называла пресс-служба Кремля.
По словам собеседника агентства, законодатели накануне будут сдавать ПЦР-тесты.
Телеканалы РФ предварительно закладывают один час на трансляцию послания российского лидера.
Читайте также:
В Норвегии предложили вручить Маску Нобелевскую премию мира
Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США
RTVI: Законопроект о запрете абортов в частных клиниках не поддержали в Госдуме
Алина Юрчак