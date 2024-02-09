Дипломат Корчмарь: интервью Путина – миролюбивое послание от России

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Ажиотаж вокруг интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным напрямую связан с предвыборной борьбой в США. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал международный дипломат Василий Корчмарь.
Также одной из причин, по которым интервью получило такую огласку, по мнению специалиста, стала напряжённая ситуация в мире. Прежде всего речь идёт о событиях на Украине и Ближнем Востоке, которые очень беспокоят граждан США, России, европейских и иных государств.
Кроме того, в США активно распространяется позиция о том, что Россия является агрессором, напавшим на Украину.
Он добавил, что немаловажной причиной ажиотажа стала сама профессиональная карьера Карлсона. В США его считают оппозиционером, который открыто идёт против системы. Такая позиция импонирует гражданам, но вызывает беспокойство в политических кругах.
Говоря о предвыборной гонке в США, Корчмарь привёл историческую справку. По его словам, все американские президенты, которые шли на второй срок, развязывали войны перед выборами. Исключением стал только Дональд Трамп. А вот нынешний глава государства Джо Байден, напротив, решил придерживаться «традиции».
Также политолог обратил внимание на значение этого интервью. Он отметил, что оно окажет влияние на предвыборную борьбу в США и, в первую очередь, поможет Дональду Трампу. Республиканцам крайне выгодна такая информация о России, её позиция непосредственно от президента.
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Кроме того, в США активно распространяется позиция о том, что Россия является агрессором, напавшим на Украину.
«На этом фоне интервью Такера Карлсона в стенах Кремля, конечно, выглядело как угроза той пропагандистской машине, которая навязывала общественности США тезис об агрессии России против Украины», – подчеркнул Корчмарь.
Он добавил, что немаловажной причиной ажиотажа стала сама профессиональная карьера Карлсона. В США его считают оппозиционером, который открыто идёт против системы. Такая позиция импонирует гражданам, но вызывает беспокойство в политических кругах.
«Он пытался донести правду до граждан США о том, что творится в мире, и особенно о том, что творится на Украине», – отметил собеседник «Радио 1».
Говоря о предвыборной гонке в США, Корчмарь привёл историческую справку. По его словам, все американские президенты, которые шли на второй срок, развязывали войны перед выборами. Исключением стал только Дональд Трамп. А вот нынешний глава государства Джо Байден, напротив, решил придерживаться «традиции».
Также политолог обратил внимание на значение этого интервью. Он отметил, что оно окажет влияние на предвыборную борьбу в США и, в первую очередь, поможет Дональду Трампу. Республиканцам крайне выгодна такая информация о России, её позиция непосредственно от президента.
«Это интервью ещё раз покажет нашу миролюбивую политику и направление на то, чтобы все вопросы решать сообща, за столом переговоров. И Россия к этому готова», – сказал Корчмарь.Крайне важны и личные впечатления Такера Карлсона от поездки в Россию. Специалист отметил, что журналист не просто так посетил российские магазины. Он явно хотел своими глазами увидеть, как сказываются санкции США и Европы на россиянах. Однако выяснилось, что полки полны продуктов, а значит ограничения никак не ударили по экономике страны.
«Самое главное то, что они (американцы – ред.) увидят по телевидению живого нашего президента, увидят его глаза, жесты, его доводы. Это очень важный момент, чисто человеческий. А американцам всегда импонирует, когда человек говорит искренне, откровенно и убеждённо», – заключил Корчмарь.Читайте также:
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Анастасия Чинкова