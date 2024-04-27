Наро-Фоминск отметил 15-летие получения звания «Город воинской славы»

Фото: ТГ-канал Романа Шамнэ
Церемония возложения венков к стеле, посвящённой городу воинской славы Наро-Фоминску, состоялась в годовщину присвоения этого звания, участие в торжественном мероприятии принял глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
«Присвоению звания «Город воинской славы» сегодня исполняется 15 лет. 27 апреля 2009 года указом президента России Наро-Фоминску было присвоено это звание, сегодня мы отмечаем пятнадцатилетие этой славной вехи в истории нашего города», — написал Шамнэ в своём Telegram-канале.Он напомнил, что в 1941 году советские бойцы два месяца держали оборону у реки Нара и не сдали город врагу.
На церемонии возложения венков почтили память героев, защищавших Наро-Фоминск. В мероприятии приняли участие представители молодёжных организаций округа, что особенно важно для сохранения преемственности поколений, отметил Роман Шамнэ.
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Лев Каштанов