В администрации Наро-Фоминского округа состоялось вручение паспортов школьникам

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Торжественное вручение первого паспорта гражданина Российской Федерации провели для школьников Наро-Фоминского городского округа в администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба руководства округа.
«Получить свой первый официальный документ в торжественной обстановке на этот раз пришли 14 школьников. У многих из них, несмотря на столь юный возраст, уже есть ясная цель в жизни», — говорится в сообщении.В администрации также пояснили, что для того, чтобы подросток мог стать участником церемонии вручения паспорта гражданина России, ему достаточно сказать об этом сотруднику МФЦ при подаче соответствующего заявления. Торжественное вручение проводится в здании администрации округа в конце каждого месяца, участие в нём полностью бесплатно.
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