Наро-Фоминск принял участие в создании Сада камней Памяти и Славы

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.
Город воинской славы Наро-Фоминск присоединился к народному проекту по созданию Сада камней Памяти и Славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мемориал будет открыт на территории городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминска.
Торжественная церемония передачи камня состоялась в парке «Победа» в Наро-Фоминске.
В Саду камней Памяти и Славы размещают огромные камни из городов-героев и городов воинской славы, на каждом из камней есть табличка с QR-кодом. По ссылке размещается информация о роли этих городов в Великой Отечественной войне. В настоящее время в саду размещено уже 54 камня, проект планируется завершить в 2025 году.
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«Сегодня наш городской округ передал в Сад камней частицу своей истории из самого сердца города воинской славы Наро-Фоминска. (…) Прикоснувшись к камню рукой, вы ощутите связь с наро-фоминской землёй и её славным и богатым прошлым», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа. Геннадий Пензов.
В Саду камней Памяти и Славы размещают огромные камни из городов-героев и городов воинской славы, на каждом из камней есть табличка с QR-кодом. По ссылке размещается информация о роли этих городов в Великой Отечественной войне. В настоящее время в саду размещено уже 54 камня, проект планируется завершить в 2025 году.
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Лев Каштанов