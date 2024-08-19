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Наро-Фоминск принял участие в создании Сада камней Памяти и Славы

19 августа 2024, 10:58
Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Город воинской славы Наро-Фоминск присоединился к народному проекту по созданию Сада камней Памяти и Славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мемориал будет открыт на территории городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминска.
Торжественная церемония передачи камня состоялась в парке «Победа» в Наро-Фоминске.
«Сегодня наш городской округ передал в Сад камней частицу своей истории из самого сердца города воинской славы Наро-Фоминска. (…) Прикоснувшись к камню рукой, вы ощутите связь с наро-фоминской землёй и её славным и богатым прошлым», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа. Геннадий Пензов.



В Саду камней Памяти и Славы размещают огромные камни из городов-героев и городов воинской славы, на каждом из камней есть табличка с QR-кодом. По ссылке размещается информация о роли этих городов в Великой Отечественной войне. В настоящее время в саду размещено уже 54 камня, проект планируется завершить в 2025 году.

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#патриотизм
#великая отечественная война
Из аварийных домов Подмосковья за неделю переселили более 250 человек
19 августа 2024, 11:21

Фото: iStock/Inna Dodor

Свыше 250 человек переселили из аварийного жилья в шестнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«Из аварийного жилья за прошлую неделю было переселено 252 человека, им предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расселено было 115 аварийных квартир в Одинцовском, Воскресенском, Дмитровском, Дзержинском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Талдомском округах, а также в Егорьевске, Шатуре, Мытищах, Истре, Коломне, Солнечногорске, Королёве, Электростали и Ступине.

Общая площадь расселённого жилого фонда составила более 4,8 тыс. квадратных метров.

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Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных семей
19 августа 2024, 11:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Выплаты к 1 сентября коснутся 107 тысяч семей из Подмосковья. Эта работа началась в регионе с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«Их выплачивают проактивно. Мы знаем, кому и сколько необходимо перечислить. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семьи почувствовали поддержку, и все хлопоты, связанные с приготовлением ребёнка в школу, были осуществлены своевременно», – сказал глава региона.
В Московской области выплаты к началу нового учебного года получают на каждого школьника многодетные семьи (3 тыс. рублей), многодетные с низкими доходами (10 тыс. рублей) и семьи, воспитывающие ребёнка с особенностями здоровья.

Сроки выплат подобраны так, чтобы родители вовремя успели собрать детей в школу.

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«Магнит» впервые запустит франшизу
Краснодарский ретейлер «Магнит» впервые запустит франшизу к осени 2024 г.
19 августа 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» впервые запустит франшизу. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что первые магазины, управляемые франчайзи, должны появиться уже осенью этого года. «Магнит» не будет предъявлять жесткие требование как к размеру помещений, так и к типу их использования.

Согласно информации источника, франчайзи может стать собственником или долгосрочным арендатором недвижимости. Сами торговые точки должны быть полностью идентичны собственным магазинам ретейлера. Это касается не только ассортимента и внешнего оформления, но и ценовой и маркетинговой политики. Ожидается, что франшиза распространится на все форматы магазинов.

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«Гибель или выздоровление»: Невролог рассказал, как помочь человеку с инсультом
Невролог Хорошев: правильная помощь при инсульте может исключить все проблемы
19 августа 2024, 11:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Инсульт (инфаркт головного мозга) — одна из основных причин инвалидизации и смертности взрослого населения нашей планеты. Чаще всего к инсульту человек не бывает подготовлен, потому что он происходит внезапно: дома, на улице, на работе, вр воремя спортивных тренировок. И очень важно при виде такой ситуации не остаться в стороне, потому что от предпринятых мер и помощи зависит жизнь человека.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, как помочь человеку, у которого на улице «защемило» сердце и замечаются симптомы инсульта.

  1. Вызвать неотложную помощь, чтобы его отвезли в неврологию.
  2. Уложить его, потому что он может потерять сознание или упасть. Если нет другого шанса, то на скамейку или на тротуар. Есть много случаев, когда при падении еще больше травмируется мозг, чем при инсульте или микроинсульте.
  3. Дать человеку успокоиться и спросить, принимает ли он какие-то средства для борьбы с аритмией, есть ли у него какие-то препараты, которые он может выпить, чтобы восстановить ритм сердца.
  4. Разговаривать с человеком: что он чувствует, какие испытываем симптомы, которые выдадут проблемы с головным мозгом. Мы же не знаем, почему он ослаб. Может, у него диабет, и он не принял инсулин или наоборот принял слишком много, и у него резко упал уровень глюкозы в крови.
  5. Описать прибывшим врачам все, что мы успели узнать у больного. Чтобы они сразу сообщили об этом в приемном отделении, и человека правильно госпитализировали и приняли правильные меры.

Врач добавил, что инсульт может диагностировать только врач, и тогда больного нужно сразу отвезти на МРТ и посмотреть фокус.
«Есть некоторые меры, которые если предпринять в течение 4-6 часов после развития инсульта, можно добиться полной отмены всей симптоматики и проблем. Многие последствия можно отменить», — подчеркнул эксперт.

По его словам, при инсульте у человека образуется «сумеречная зона», которая может привести к гибели или к полному выздоровлению, что зависит от предпринятых мер.

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В Подмосковье за месяц поставили на кадастр 22 дома более чем на 5 тыс. квартир
19 августа 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двадцать два многоквартирных дома в общей сложности более чем на 5 тысяч квартир поставили на кадастровый учёт в семи городских округах Московской области в июле текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Общая площадь поставленного на кадастр жилого фонда составила свыше 406 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что в Щёлковском округе кадастр получили девять многоквартирных домов общей площадью более 135 тысяч квадратных метров. В Ленинском округе на кадастр поставили пять домов общей площадью свыше 127 тысяч квадратных метров. По две новостройки получили кадастровые номера в Богородском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах. И по одному многоквартирному дому поставили на кадастр в Дмитровском округе и Красногорске.

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#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
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В Котельниках стартовала акция «Доброе дело. Нашим школьникам»
19 августа 2024, 10:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Котельниках 19 августа проходит акция «Доброе дело. Нашим школьникам». Она направлена на сбор канцелярских товаров для школьников и гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Можно приносить шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки, рюкзаки и другие товары для школьников», – уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, принимаются такие товары для детей, как питание, подгузники, пелёнки, средства гигиены, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, спальные принадлежности, раскладушки, матрасы и так далее.

Также можно принести новую одежду для взрослых и детей.

Пункты приёма находятся по следующим адресам: ДК «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3) и ДК «Силикат» (мкр. Силикат, д. 32)

Гуманитарную помощь принимают с 10 до 20 часов.

Как отметили в пресс-службе, весь собранный груз передадут в Региональный распределительный центр акции «Доброе дело» в Балашихе, а затем доставлен нуждающимся.

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#школьники
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#подмосковье
#московская область
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Названы самые популярные онлайн-госуслуги в Подмосковье
19 августа 2024, 10:18

Фото: iStock/Chagin

Самой востребованной услугой на подмосковном госпортале в текущем году оказалось получение выписки из домовой книги: с января было отправлено свыше полумиллиона соответствующих заявок, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Глава регионального министерства Надежда Куртяник отметила, что всего на подмосковном госпортале пользователям доступно свыше 380 услуг.

«Перечень электронных сервисов на портале госуслуг Подмосковья, регулярно пополняется новыми опциями. И это не только оцифровка услуг, но и добавление «умных» сервисов», — пояснила Надежда Куртяник.
В министерстве добавили, что второй по популярности электронной услугой является оформление социальных карт: за этим с начала года на портал обратились 282,6 тыс. человек. Третье место заняла услуга по записи в кружки и секции (225,9 тыс. заявлений). На четвёртое место вышли онлайн-заявления на приём в колледж (128,9 тыс.), а замыкают топ-5 популярных онлайн-услуг заявления на приём в школу — их было подано 119 тысяч.

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#московская область
#подмосковье
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В Мытищах поставили на кадастровый учёт школу-новостройку на 500 мест
19 августа 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу на 500 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медицинский блок. На пришкольной территории оборудованы спортивные и игровые площадки, а также локации для общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
Школа была возведена за счёт застройщика — группы компаний ФСК — в рамках договора о комплексном развитии территории.

В министерстве отметили, что в состав ЖК «Скандинавский» ходит шесть жилых домов средней этажности, муниципальная школа на 500 учеников и муниципальный детский сад на 240 воспитанников.

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#мытищи
#строительство
#школа
#минжилполитики мо
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Загруженность дорог Подмосковья утром 19 августа составила 4 балла
19 августа 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро понедельника, 19 августа, составила четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы есть на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, Щёлковское, Волоколамское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Киевское, Дмитровское, Каширское, Носовихинское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано более одного миллиона машин, что на 1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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