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«Народ не поймет»: Российских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

В Саратове чиновников попросили не надевать шубы на встречи с гражданами
11 января 2024, 14:43
Фото: istock / Oleg Elkov

Фото: istock / Oleg Elkov

С 2024 года в правительстве Саратовской области негласно введен дресс-код. Чиновников попросили не надевать на публичные мероприятия дорогие куртки и шубы. Об этом пишет «Взгляд-инфо», ссылаясь на источник в аппарате губернатора области Романа Бусаргина.


«Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде – неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды», — описал новые правила собеседник издания.
Как утверждает источник, чиновники с пониманием и согласились к такому требованию. Они согласились, что данное правило нужно чтобы «показать единство с народом». Легкое недовольство вызвала только необходимость дополнительных трат на приобретение вещей для «народного спецгардероба»

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#правила
#мероприятия
#чиновники
#одежда
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Подмосковные энергетики готовы к аварийным работам в условиях непогоды
11 января 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Россети Московский регион» повышают надёжность работы электросетевого комплекса в условиях непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
В четверг в регионе – сильный снег, метель, заносы и ветер с порывами до 18 м/с. В ближайшие часы также ожидается резкое похолодание.
«В постоянной готовности находятся 303 бригады – 1 198 человек и 363 единицы техники. При необходимости они будут оперативно восстанавливать электроснабжение. 144 передвижных дизель-генераторных установок готовы в случае аварийных работ обеспечить резервное энергоснабжение населения, социально значимых и объектов жизнеобеспечения», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что сообщать о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов необходимо по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. Можно также написать виртуальному помощнику. Чат-бот находится в телеграм-канале «Россети Московский регион».

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#подмосковье
#минэнерго мо
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Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»
Анастасия Ивлеева не признала в суде вину в организации скандальной вечеринки
11 января 2024, 15:38

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщается в решении Лефортовского суда Москвы, которое имеется у издания РИА Новости.
В документе указано, что Ивлеева не была в курсе, что внешний вид гостей «оскорблял человеческое достоинство».

«В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А.В. явилась, вину не признала», — говорится в решении.
Адвокат считает, что за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, которая заключила с Анастасией договор.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» состоялась 20 декабря в клубе «Мутабор» в Москве. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде.

До этого стало известно, что рэпер Vacio отправится в армию весной 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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Путин: Будет запущен сайт, посвящённый заповедникам России
11 января 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специального сайта, посвящённого заповедникам России. Он будет находиться по адресу nature.kremlin.ru.
В нашей стране 11 января отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Именно в этот день будет запущен сайт nature.kremlin.ru, который будет знакомить посетителей с жизнью и деятельностью заповедных территорий России, сказал глава государства. Он также поздравил с этим праздником охотоведов, биотехников, инспекторов природоохранных служб и всех тех, чья деятельность связана с заповедниками и природными парками.

Российский лидер отметил, что 13% всей территории страны занимают заповедные зоны. Накопилось очень много фото- и видеоматериалов из этих уникальных мест. Поэтому стал актуальным запуск такого сайта, на котором люди, интересующиеся природой, смогут познакомиться с тем, что происходит в сфере деятельности заповедников. Это не только флора и фауна, но и сама жизнь и история этих территорий, в заключение отметил российский президент.

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Гостей ярмарки в Сергиевом Посаде ждут концерты, катания и кулинарный мастер-класс
11 января 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минсельхозпрома МО

Ярмарка «Рождество Христово в Лавре» проходит на Красногорской площади Сергиева Посада, посетители смогут не только купить фермерские продукты и сувениры, но и принять участие в насыщенной культурной программе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«На ярмарочных рядах гости найдут монастырскую продукцию, предметы народного ремесла и изделия местных художников. Посетителей также ждут выступления местных музыкальных коллективов», — говорится в сообщении.

Для маленьких гостей ярмарки будут организованы различные забавы и конкурсы, строительство снежной крепости, а также катание на лошадях. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатном мастер-классе, который проведёт шеф-кондитер ресторана «Маковец».

Ярмарка будет работать по выходным: 13 и 20 января с 11 утра до 17:00, 14 и 21 января — с 10 утра до 15:00. Кондитерские мастер-классы будут проводиться 20 и 21 января в 13:00.

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#ярмарка
#кондитер
#сергиев посад
#мероприятия
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ЮАР призвала суд ООН принять срочные меры против Израиля
ЮАР призвала суд ООН срочно принять меры против Израиля для защиты жителей Газы
11 января 2024, 15:16

Фото: istock / LewisTsePuiLung

Делегация Южно-африканской республики считает нужны немедленно принять меры в отношении Израиля с целью защиты населения в секторе Газа. С обращением к международному суду ООН обратилась представитель южноафриканской делегации, ирландский адвокат Блинне Ни Гралай.

Слушания начнутся с выступления южноафриканской делегации во главе с главой минюста и исправительных учреждений государства Рональдом Ламолой и будут проходить с 11 по 12 января.

В то же время Израиль предоставил свою делегацию, которая будет выступать в пятницу со своей защитой.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что западное вооружение, которое предназначалось для Украины, отправляется в Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#адвокат
#меры
#оон
#сектор газа
#суд
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Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменят на три дня в январе
11 января 2024, 15:13

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения поездов компании «Аэроэкпресс», курсирующих между аэропортом Шереметьево и Москвой, будет меняться по воскресеньям — 14, 21 и 28 января из-за плановых работ на железной дороге, сообщает Минтранс Московской области со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«В указанные даты в первой половине дня некоторые рейсы будут отменены. Из-за этого с утра до 15:00 интервалы между аэроэкспрессами будут составлять от одного до трёх часов», — говорится в сообщении.

Вместо поезда пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами «Аэроэкспресс», следующими до аэропорта Шереметьево от метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые десять минут. Первый рейс от метро стартует в 05:10, от аэропорта до метро — в 05:55.

Узнать актуальное расписание автобусов и поездов можно на сайте компании, в мобильном приложении «Аэроэкспресса», по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или у сотрудников компании в терминалах.

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#расписание
#аэроэкспресс
#поезда
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Открыт прием заявок на грантовый конкурс на поддержку проектов в области культуры
11 января 2024, 15:09

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на второй грантовый конкурс 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В конкурсе могут принять участие негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия и коммерческие организации.

«Всего принять участие желающие смогут в девяти направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Описания всех направлений представлены можно найти в положении о проведении конкурса на сайте», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что заявку можно подать до 20 февраля 2024 года. Кроме этого, в рамках грантовой поддержки уже порядка 7202 проектов смогли получить финансирование на общую сумму более 25,4 млрд руб.

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#история
#финансирование
#страны
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#предприятия
#конкурс
#подмосковье
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Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам не расслабляться из-за похолодания
11 января 2024, 15:08

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что Москву ожидает понижение температур.
Он подчеркнул, что в целом переменчивость погоды является вполне нормальной вещью.

«В перемене погоды нет ничего мистического. Через Москву с Атлантики будет проходить хорошо выраженный циклон, и на восточной периферии этого циклона воздушные массы будут тёплыми. Но расслабляться не стоит: в тыловой части циклона начнётся вторжение холодных воздушных масс, сопряжённых с понижением температуры», — проговорил в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, спрогнозировал в столице рост высоты снежного покрова в среднем на 3-4 см.

«За треть месяца выпало треть месячной нормы осадков. Это не так чрезмерно. Всё-таки даёт о себе знать тот запас снега, который был накоплен в первой половине декабря, когда сугробы стремительно выросли до 30—40 см», — добавил в беседе с RT Шувалов.

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#погода
#снегопад
#циклон
#москва
#зима
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Россиян призвали зажечь свечи и положить монетку под подушку на Старый Новый год
Астролог Богданов назвал основные приметы и гадания на Старый Новый год
11 января 2024, 14:55

Фото: IStock/pashapixel

Старый Новый год всегда отмечается в ночь с 13 на 14 января. Название торжества объясняется утверждением нового календаря. То есть старый Новый год — это Новый год по старому стилю. Раньше в эту ночь было принято совершать определённые ритуалы и гадания. О том, что модно и что нельзя делать на Старый Новый год, в эфире «Радио 1» рассказал астролог Павсекакий Богданов.
По словам эксперта, Старый Новый год – это отсчётный период. Если 1 января вы встретили неудачно или не так, как хотели, можно исправить это в ночь с 13 на 14 января. Считается, что зажённые в эту ночь свечи могут очистить дом от злых духов и принести любовь.
«Зажжённые свечи в доме прогонят злых духов и злобу. А чтобы в новом году появилась личная жизнь, с 23 часов до 00:15 должна на подоконнике гореть красная свеча. Ложась спасть в этот вечер, нужно загадать мужа, сказав: “Хочу в этом году выйти замуж или хочу найти любовь”. Не знаю как, но это действительно работает. С научной точки зрения, это работает как медитация, как аутотренинг», — сказал астролог.
Старый Новый год рекомендуется встретить в новой праздничной одежде. В эту ночь нельзя ругаться и решать незавершённые дела. Это может принести в жизнь больше конфликтов.
«Раньше одевались во все новое, праздничное, на столе были праздничные скатерти с вышивками, чтобы задобрить год, чтобы он был плодотворный в плане денег и урожая. В эту ночь нельзя ругаться, нельзя заходить в год в ссоре, нельзя быть в дурном настроении, вы себе испортите весь год. Если есть какие-то нерешённые проблемы, лучше решить их 13 числа. Чтобы быть в достатке, положите монету под подушку, и год принесёт вам эти деньги», — подчеркнул Богданов.
Астролог призвал подойти к празднованию с юмором и добрыми намерениями. Важно понять, чего вам хочется от жизни и загадать это в старо-новогоднюю ночь.

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