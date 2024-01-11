«Народ не поймет»: Российских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

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С 2024 года в правительстве Саратовской области негласно введен дресс-код. Чиновников попросили не надевать на публичные мероприятия дорогие куртки и шубы. Об этом пишет «Взгляд-инфо», ссылаясь на источник в аппарате губернатора области Романа Бусаргина.
«Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде – неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды», — описал новые правила собеседник издания.Как утверждает источник, чиновники с пониманием и согласились к такому требованию. Они согласились, что данное правило нужно чтобы «показать единство с народом». Легкое недовольство вызвала только необходимость дополнительных трат на приобретение вещей для «народного спецгардероба»
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