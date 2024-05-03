«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить более 130 случаев парковки на газонах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 130 случаев парковки на газонах помогли выявить жители Московской области с начала года при помощи раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С начала текущего года при помощи жителей было выявлено 137 случаев парковки в зонах зеленых насаждений, сумма штрафов за это нарушение составила 227 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.Больше всего нарушений было зафиксировано в Мытищах: только за апрель там выписали 24 постановления, а общая сумма штрафов достигла 24 тысяч рублей. Чаще всего за несоблюдение правил парковки наказывали водителей, оставивших машины в районе проспекта Астрахова, Тенистого бульвара и Силикатной улицы.
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Лев Каштанов