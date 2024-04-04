В Подмосковье с начала года эвакуировали более 37 тысяч машин за нарушение правил стоянки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 37 тысяч автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за первые три месяца текущего года, сообщает пресс-служба Центра безопасности дорожного движения региона.
«За первый квартал года с улиц региона было перемещено 37 289 автомобилей-нарушителей. Это на 11 122 машины больше, чем за первый квартал прошлого года», — отмечается в сообщении.Больше всего машин за указанный период было эвакуировано в городском округе Красногорск — 3 тысячи 892 автомобиля. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где переместили 3152 машины. На третье место вышел округ Химки с 3 тысячами 136 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место антирейтинга занял Ленинский округ, где переместили 2679 машин, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Котельники, там было эвакуировано 2435 автомобилей.
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