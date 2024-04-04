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В Подмосковье с начала года эвакуировали более 37 тысяч машин за нарушение правил стоянки

04 апреля 2024, 15:44
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 37 тысяч автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за первые три месяца текущего года, сообщает пресс-служба Центра безопасности дорожного движения региона.
«За первый квартал года с улиц региона было перемещено 37 289 автомобилей-нарушителей. Это на 11 122 машины больше, чем за первый квартал прошлого года», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин за указанный период было эвакуировано в городском округе Красногорск — 3 тысячи 892 автомобиля. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где переместили 3152 машины. На третье место вышел округ Химки с 3 тысячами 136 эвакуированными автомобилями. Четвёртое место антирейтинга занял Ленинский округ, где переместили 2679 машин, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Котельники, там было эвакуировано 2435 автомобилей.


Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по номеру 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения региона.

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#автомобили
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#московская область
#подмосковье
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Трём округам Подмосковья передали школьные автобусы
04 апреля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Школьные автобусы передали городским округам Можайский, Орехово-Зуевский и Долгопрудный, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Технику получила средняя школа «Созвездие Вента» в Можайске, средняя общеобразовательная школа №16 в Долгопрудном и орехово-зуевская средняя общеобразовательная школа №17», — отмечается в сообщении.
Школьные автобусы марки ПАЗ будут возить в школы детей из отдалённых деревень и сёл, в которых нет собственных учебных заведений. Кроме того, на этих автобусах школьники смогут ездить на различные соревнования и конкурсы.

Ранее школьные автобусы были переданы пяти подмосковным муниципалитетам: Богородскому округу, Коломне, Волоколамскому округу, Шатуре и Красногорску.

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#московская область
#подмосковье
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Воробьёв: принятые Мособлдумой законы расширили меры поддержки участников СВО
04 апреля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поддержка участников спецоперации – это комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать всё, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни бойцы имели надёжную опору. Так губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал принятие Мособлдумой двух важных законов. Один предусматривает квотирование рабочих мест для участников боевых действий, второй – расширение льготных категорий участников программы социальной газификации.
«Найти подходящую работу после возвращения из зоны СВО – один из серьёзных вызовов, не всем удаётся быстро решить этот вопрос. Президент поставил задачу оказывать содействие участникам спецоперации и на этом этапе: помогать с трудоустройством, переобучением, организацией своего дела. Сегодня на заседании Мособлдумы принят закон, который будет мотивировать подмосковных работодателей принимать на работу ветеранов боевых действий. Их опыт и профессиональные качества обязательно должны быть востребованы», – сказал глава региона.
Для работодателей, численность сотрудников которых превышает 100 человек, квота для приёма на работу участников СВО будет исчисляться в размере 1% от среднесписочной численности работников.

Уже сейчас действует федеральная программа субсидирования найма. Работодатели, принимающие на работу вернувшихся со службы, получают субсидии. А малые и средние предприятия наделяются статусом социальных, что позволяет им рассчитывать на господдержку.
«Кроме того, теперь каждый участник спецоперации или один из членов его семьи будет иметь возможность бесплатно провести газ в дом в рамках президентской программы. Нужно лишь подать заявку на региональном портале госуслуг. Надеюсь, что многие семьи улучшат свои бытовые условия и почувствуют нашу поддержку», – рассказал губернатор.
В рамках президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье, помимо других льготных категорий граждан, правом на бесплатное подведение газа в дом ранее могли воспользоваться ветераны боевых действий, один из членов семьи военнослужащих, погибших в СВО или КТО, один из членов семьи лиц, проходящих службу в Росгвардии, погибших в ходе СВО или КТО.

Теперь право на льготную газификацию будут иметь и все граждане, принимающие или принимавшие участие в спецоперации, либо один из членов их семей.

Кроме того, депутаты утвердили льготу для жителей Московской области, имеющих I группу инвалидности и ухаживающих за детьми-инвалидами.

В рамках президентской программы бесплатно проводят газификацию внутри земельного участка льготника, а также монтаж всего необходимого внутридомового газового оборудования на сумму до 80 тыс. рублей.

По данным Мособлдумы, сейчас в Подмосковье проживают около 79 тыс. ветеранов боевых действий.

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#подмосковье
#трудоустройство
#работа
#мособлдума
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Жителей Подмосковья предупредили о последствиях сжигания сухой травы
04 апреля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспас

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» просят жителей Подмосковья не поджигать сухую траву. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства постоянно борются с палом травы, который несет большую угрозу.

«Существует ошибочное мнение, что, выжигая прошлогоднюю траву мы способствуем росту новой. В реальности все с точностью до наоборот. Температура, с которой сопровождается горение, уничтожает на своем пути и населенные пункты, и животный мир, и растительность, а на выжженном месте еще долго не сможет что-либо расти или обитать. Практически всегда палы травы происходят по вине человека. В связи с этим, к нарушителям противопожарных правил применяется административная ответственность в виде штрафа, а при причинении неконтролируемым горением крупного материального ущерба предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнул заместитель начальника Максим Чапкин.

Стоит отметить, что подобные случаи были выявлены и ликвидированы в городских округах Ленинский, Домодедово и Подольск.

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#мособлпожспас
#поджог
#подмосковье
#пожарная безопасность
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В работе подмосковного форума «Управдом» приняли участие более 100 человек
04 апреля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба правительства МО

Второй межмуниципальный форум «Управдом» состоялся в Королёве, его участниками стали представители и главы разных городских округов, а также представители управляющих компаний, профильных ведомств, компании «Мособлгаз» и Московской областной Думы – всего более 100 человек, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Жители остаются для нас главным приоритетом. (…) Наша задача состоит в том, чтобы жители многоквартирных домов не оставались наедине со своими проблемами и знали, куда обращаться», — сказала глава регионального министерства территориальной политики Юлия Губанова.
В ходе форума его участники делились с коллегами успешными муниципальными практиками, идеями и опытом, а также рассказывали о результатах различных инноваций. Отмечается, что форму становится платформой для оперативного решения проблем жителей, а также поиска народных инициатив, которые смогут стать основой новых законов и госпрограмм.

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#подмосковье
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«Современные пенисы стали больше»: Уролог объяснила рост размеров мужских достоинств
Уролог Малик указала на увеличение размера пениса у современных мужчин
04 апреля 2024, 14:58

Фото: iStock/monstArrr_

Известный западный уролог Рене Малик утверждает, что за последние 50 лет у мужчин увеличился средний размер полового органа. Её слова передаёт Daily Star.
«Дело в том, что в современном мире мальчики раньше начинают жить взрослой жизнью и вступают в половые отношения в более раннем возрасте, чем представители предыдущих поколений. Парни раньше познают женщин, из-за этого получают больше тестостерона и детородные органы у них вырастают длиннее», — пояснила Малик.

Однако, по словам врача, такая тенденция не является позитивной для женщин. Ведь у прекрасной половины человечества размеры половых органов не изменились, и теперь девушки могут испытывать дискомфорт от слишком большого детородного органа мужчины.

При знакомстве с мужчиной уролог посоветовала обращать внимание на его нос. Она пояснила, что чем больше нос, тем больше и пенис.

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#секс
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В Подмосковье появились первые подснежники
04 апреля 2024, 14:56

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Подснежники появились в лесах Одинцовского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесничие обнаружили растения на территории Шараповского участкового лесничества.

«Это первые вестники весны, сулящие наступление теплых и солнечных дней, — подснежники. Сотрудники ведомтсва напомнили жителям, что лучше отказаться от сбора и покупки всех первоцветов, в том числе, подснежников. Популяция растений в последнее время сильно сократилась, а неправильный сбор этих нежных цветов может привести отмиранию корней. Более того, первоцветы важны для проснувшихся после зимнего сна шмелей, бабочек и пчел, который собирают с них пыльцу и опыляют более поздние растения», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Московской области есть краснокнижные виды подснежников, собирать запрещено, а нарушители могут получить штраф.

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Опрос: Почти половина работающих россиян находится в состоянии выгорания
04 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/fizkes

Исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.
При этом 83% респондентов признались, что когда-либо испытывали такое состояние.

«Основные проявления, с которыми они сталкиваются, — постоянное чувство усталости (43%), регулярное перенапряжение и стресс (40%), раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%), низкая работоспособность (29%)», — приводит RT текст соответствующего исследования.

В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.

А анализ сети книжных магазинов «Читай-город» показал, что россияне в этом году стали больше интересоваться бизнес-литературой и книгами об искусстве.

«В прошлом году мы заметили, что по итогам года в целом бизнес-раздел, бизнес-литература не очень себя чувствовала и показала падение на 10%, но уже в этом году, по итогам первого квартала, мы видим рост на 12%», – приводит АГН «Москва» слова ведущего pr-менеджера сети Полины Маннановой.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что студентам из Москвы для счастья нужно 177 тыс. рублей.

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#литература
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#работа
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В Ногинске объявили конкурс на ремонт котельной
04 апреля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на улице Ревсобраний в Ногинске Богородского городского округа, планируется отремонтировать, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту котельной «Ревсобраний-2» в Ногинске», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Клены Волковой.
Подрядчик должен будет сделать смету, а также отремонтировать трубную часть котельной, установить регулирующую и запорную арматуру, обновить теплоизоляцию на трубах, провести пуско-наладочные работы инженерного оборудования и пр.

Начальная цена лота составляет 18 миллионов 337 тысяч 160 рублей. Заявки принимаются до 14 апреля.

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Американский военный заключил контракт на службу в российских войсках
В Югре американский военный заключил контракт с Минобороны РФ
04 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший американский военный с позывным Вил заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что американец заключил контракт в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске.

Он отправился на СВО добровольцем и вместе с российскими военными сражался под Авдеевкой. Также он боролся с уклонистами в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

Военный заявляет, что ему есть с чем сравнить боевые действия. Во время службы в армии США он побывал в Афганистане и помнит, как американцы спасались бегством.

Вил настаивает на необходимости поддержки России и восхищается героизмом российских военных. После взятия Авдеевки он водрузил флаг США рядом с российским в знак солидарности.

По его словам, это флаг должен помочь его соотечественникам разобраться в ситуации, которая развернулась между Россией и Украиной, найти независимые источники информации, провести собственное расследование и в итоге стать союзником России.

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