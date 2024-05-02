В Подмосковье снизилось количество жалоб на вывоз мусора благодаря дорожным знакам

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Новые дорожные знаки во дворах Подмосковья помогли своевременно вывезти отходы более 2 тысяч раз. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С появлением новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» во дворах региона было выявлено 2020 случаев припаркованных автомобилей около контейнерных площадок, мешающих работе мусоровоза.
Стоит отметить, что с начала работы знаком также было выписано порядка 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях.
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«120 инспекторов ГУСТ МО в ежедневном режиме осуществляют мониторинг чувствительных локаций. При обнаружении нарушений инспектор и специалисты управляющей организации пытаются связаться с владельцем автомобиля через общедомовые чаты. Если результатов нет — приходится прибегать к крайним мерам и эвакуировать ТС на спецстоянку. Так, с февраля этого года было эвакуировано 1097 машин, владельцы которых не вышли на связь», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что с начала работы знаком также было выписано порядка 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях.
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Мира Полтева