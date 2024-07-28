День крещения Руси: Чего не стоит делать 28 июля, чтобы не лишиться работы и денег

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В конце июля, 28-го числа, православные верующие празднуют одну из важных дат — день Крещения Руси. В народном календаре этот день прозвали Кирик и Улита. В материале «Радио 1» расскажем, какие приметы и традиции связны с этим днем, что можно и нельзя делать 28 июля.
Крещение Руси — краткая историческая справкаКнязь Владимир родился примерно в 960 году. Он был внуком княгини Ольги, которая первой приняла православие.
После захвата города Херсонес Владимир принял решение взять в жёны сестру византийских императоров Василия и Константина, которые настояли на крещении князя Владимира в православие. Благодаря ему в конце X — начале XI столетия прошло крещение Руси. В народе из-за этого его называют Владимир Креститель или Владимир Красное Солнышко.
До принятия христианства славяне поклонялись языческим богам. Главными из них считались Перун, Дажьбог и Велес.
В России день крещения Руси сегодня отмечают каждый год 28 июля. Эта дата была установлена в 2010 году.
Фото: istock / erlucho
Кирик и Иулитта жили в эпоху римского императора-язычника Диоклетиана, запомнившегося гонениями на православных. Иулитта была христианкой. В старину женщины называли Улиту «Бабьей заступницей», «Матушкой Улитой». Согласно поверьям, народный праздник был предназначен для отдыха женщин. В это время трудились мужчины.
Церковный праздник также прозвали «Кирики-мокродырики», поскольку начиналась пора ненастий и проливных дождей. Из-за гроз этот день и вовсе считали одним из самых страшных в году. До наших времён сохранились некоторые традиции и приметы на этот счет.
Традиции праздника Крещения РусиВ день крещения Руси в церквях и храмах проводят торжественные богослужения, молятся святому князю Владимиру и просят у него покровительства для страны. 28 июля принято ходить в храм и молиться, благодарить Господа за благополучие и просить о помощи.
Семьи зачастую собираются вместе, чтобы провести день в кругу родных. Стоит сохранять мир и добрые отношения с близкими, не ссориться и не конфликтовать.
Что можно делать 28 июля 2024
- 28 июля нужно постараться избавиться от вредных привычек.
- В этот день стоит уделить время созданию уюта в доме.
- Также можно провести 28 июня на природе. Наши предки считали, что солнце «краснее светит» и его лучи приносят здоровье.
- На Руси внимательно относились к сновидениям в эту ночь. Если снится яркий и приятный, значит, в семье все благополучно. Пугающий сон или кошмар может свидетельствовать о проблемах с родственниками.
- В День крещения Руси нужно посетить храм.
Что нельзя делать 28 июля 2024
- В этот день не стоит перенапрягаться, сложные дела лучше отложить на другой день.
- Женщинам необходимо оставить домашние дела, а мужчинам, напротив, нельзя бездельничать и помочь по хозяйству.
- Запрещено жаловаться, капризничать и находится в плохом настроении.
- Не стоит ругаться с начальством или людьми, которые выше вас по служебному положению — к проблемам в работе и доходах.
- Откажитесь от спонтанных покупок 28 июля.
- Нельзя оставлять детей на улице без присмотра.
- Не стоит ночью 28 июля смотреть в небо.
- Если вы запланировали собирать ягоды, фрукты или зелень для продажи, отложите затею на другой день. 28 июня рекомендуется собирать урожай только для себя.
Приметы на 28 июля 2024Если день начался с дождя, последующие дни окажутся тёплыми.
Если вечером опустился туман, то выпадут осадки.
После дождя не было радуги — будет ясная и солнечная погода несколько дней.
Пожелтевшие листья липы к 28 июля предвещают раннюю осень.
Фото: istock / Nastco
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