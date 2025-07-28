Таисия Повалий назвала Бузову «суперзвездой, которой нет равных»
Таисия Повалий считает Бузову очень талантливой артисткой
Певица Таисия Повалий считает, что Ольга Бузова очень талантливая артистка. Своим мнением она поделись с mk.ru.
Повалий видела, как Ольга выступала в роли ведущей на международном фестивале в Белоруссии. От работы Бузовой она была в восторге.
«Считаю, что она находится абсолютно на своем месте. Бузова — просто суперзвезда. Суперзвезда, которой равных нет», — сказала певица.Повалий призвала Бузову не обращать внимания на недоброжелателей и идти своим путём, к тому же, по словам артистки, критика только закаляет.
Ранее Бузову заподозрили в беременности. Один из её поклонников рассказал, что видел Ольгу с округлившимся животом.