Таисия Повалий назвала Бузову «суперзвездой, которой нет равных»

28 июля 2025, 15:31

Таисия Повалий считает Бузову очень талантливой артисткой

Ольга Бузова (Фото: Telegram, @byzovahouse)

Певица Таисия Повалий считает, что Ольга Бузова очень талантливая артистка. Своим мнением она поделись с mk.ru.





Повалий видела, как Ольга выступала в роли ведущей на международном фестивале в Белоруссии. От работы Бузовой она была в восторге.

«Считаю, что она находится абсолютно на своем месте. Бузова — просто суперзвезда. Суперзвезда, которой равных нет», — сказала певица.