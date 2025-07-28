«Почему наши дети должны смотреть на этот разврат?»: Виталий Бородин раскритиковал оскандалившегося Сергея Лазарева

28 июля 2025, 13:56

Бородин назвал развратом скандальный концерт Лазарева в Сочи

Сергей Лазарев (фото: Telegram @lazarev_official)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко раскритиковал Сергея Лазарева после его скандального концерта в Сочи. Политик возмутился тем, что дети вынуждены смотреть на «вакханалию и разврат».





Прошедший недавно в Сочи концерт певца был раскритикован многими. Одна из зрительниц пожаловалась на плохую организацию и провокационные номера, не предназначенные для детей. При этом возрастное ограничение стояло 16+.



Комментируя произошедшее, Бородин отметил, что нынешние артисты не могут достойно выходить на сцену. Вместо этого они устраивают «грязь» и «разврат».





«Вот не могут выйти как нормальные люди на сцену, спеть красиво, патриотично. Нет! Нужно обязательно устроить разврат, грязь, зная, что на данном мероприятии могут находиться дети, которые будут смотреть эту западную вакханалию. Почему наши дети должны смотреть на этот разврат, не понимаю», – написал Бородин в своём Telegram-канале.