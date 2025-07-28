Прохор Шаляпин угодил в скандал, засняв подругу в купальнике на пляже в Сочи

28 июля 2025, 14:35

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин угодил в скандал, опубликовав видео с загорающей на пляже подругой. Поклонники осудили шоумена за такой поступок.





Сейчас артист наслаждается отдыхом в Сочи с подругой по имени Лариса. Прохор в личном блоге опубликовал снятый у бассейна ролик, во время которого сначала показал себя, а затем свою приятельницу в розовом купальнике. Женщина отдыхала на лежаке и загорала.



Увидев этот ролик, фанаты Шаляпина раскритиковали его, обвинив в том, что он выставил Ларису не в самом лучшем свете.



Однако сам шоумен не согласился с критикой. Он напомнил, что на пляже все люди ходят в купальниках.





«Вы что, на пляже не бываете, что ли? Люди в купальниках, и Лариса в хорошей форме, что смешного тут, я не понимаю», – заявил Шаляпин.