В Сургуте более 70 мигрантов поймали на территории городского кладбища
В ходе очередных рейдов в Сургуте сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мигрантов за нарушение миграционного законодательства. По информации Telegram-канала «Колоколъ», на территории городского кладбища организовывался нелегальный бизнес — иностранцы предлагали местным жителям услуги по уходу за могилами.
В результате более 70 мигрантов были доставлены в миграционный отдел для разбирательства.
Кроме того, проверка на городском рынке выявила крупную партию нелегальной продукции — свыше 55 тонн товара, который был изъят и направлен на экспертизу.
Напомним, многодетного мигранта из Узбекистана передумали выгонять из России после звонка.
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