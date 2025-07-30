В Сургуте более 70 мигрантов поймали на территории городского кладбища

30 июля 2025, 14:58

Фото: iStock/mpalis

В ходе очередных рейдов в Сургуте сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мигрантов за нарушение миграционного законодательства. По информации Telegram-канала «Колоколъ», на территории городского кладбища организовывался нелегальный бизнес — иностранцы предлагали местным жителям услуги по уходу за могилами.