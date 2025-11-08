Кустурица раскритиковал «Анору» с Юрой Борисовым
На встрече со студентами МГУ знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица резко раскритиковал картину «Анора», ставшую обладателем главного приза Каннского фестиваля в этом году. Об этом пишет «Петербург 2».
По мнению Кустурицы, фильм не оправдал ожиданий — среди победителей фестиваля он выглядит разочарованием. Мэтр счёл, что в ленте отсутствует содержательная драматургия. Взаимоотношения персонажей поверхностные и не вызывают сопереживания.
Кустурица подчеркнул также нехватку настоящей конфликтной линии — развитие событий режиссёр назвал слишком предсказуемым. По его словам, история о богатом юноше и девушке лёгкого поведения не поднимает серьёзных тем и не даёт зрителю поводов для размышлений.
Он признался, что удивлён, почему именно эта работа получила столь высокую награду, и охарактеризовал её как одну из слабейших среди лауреатов Канн.
Тем не менее Кустурица отдельно выделил игру российского актёра Юры Борисова. Он отметил его редкую харизму и умение с первых же сцен притягивать внимание зрителя. Режиссёр подчеркнул, что исполнитель главной роли создаёт яркие и запоминающиеся образы, сравнив его по влиянию с мировыми легендами кино.
Кустурица признался, что впечатлён талантом Борисова и рассматривает возможность пригласить артиста на главную роль в свой следующий проект. Вдохновлённый произведениями Фёдора Достоевского, режиссёр уверен, что именно Борисов способен глубоко передать внутренние противоречия и сложный внутренний мир героя классической русской литературы.
Читайте также: