Кустурица раскритиковал «Анору» с Юрой Борисовым

08 ноября 2025, 22:12

Режиссер Эмир Кустурица раскритиковал «Анору» и похвалил Юру Борисова

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

На встрече со студентами МГУ знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица резко раскритиковал картину «Анора», ставшую обладателем главного приза Каннского фестиваля в этом году. Об этом пишет «Петербург 2».