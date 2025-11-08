Певица Жасмин раскрыла имя новорожденного внука
Певица Жасмин объявила имя новорожденного внука
30 октября певица Жасмин впервые обрела статус бабушки. На концерте «Звёзды Востока» артистка поделилась с публикой именем новорождённого, пишет «Звездач».
Мальчика назвали Борисом Михайловичем. Однако певица призналась, что еще не успела сделать подарок семье из-за плотного графика.
«Я безумно счастлива. В нашей семье появился потрясающий человечек — Борис Михайлович. Хоть я и бабушка, но бабушка, которая работает. Поэтому я еще не успела ничего подарить», — поделилась звезда.По ее словам, все традиционные обряды посвящения новорожденный малыш уже прошел. На остальное понадобится несколько выходных, сказала Жасмин.
Напомним, о пополнении в семействе артистка сообщила на прошлой неделе со сцены юбилейного концерта «Русского Радио».