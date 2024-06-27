Умер актер Билл Коббс

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В возрасте 90 лет скончался американский актер Билл Коббс. Об этом в соцсетях сообщил его брат.
За несколько дней до своей смерти Коббс отпраздновал свое 90-летие.
Наибольшую известность он приобрел благодаря ролям в сериалах «Сопрано» и «Скорая помощь», и фильмах «Телохранитель», «Ночь в музее» и др. Также он участвовал в проекте «Улица Сезам».
Ранее стало известно, что скончался канадский актер Дональд Сазерленд. Актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.
Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».
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Наибольшую известность он приобрел благодаря ролям в сериалах «Сопрано» и «Скорая помощь», и фильмах «Телохранитель», «Ночь в музее» и др. Также он участвовал в проекте «Улица Сезам».
Ранее стало известно, что скончался канадский актер Дональд Сазерленд. Актер ушел из жизни в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.
Он запомнился зрителям по ролям президента Сноу в трилогии «Голодные игры», полковника Фетисова в драме «Гражданин Икс» главы семейства Беннетов в фильме «Гордость и предубеждение» и Дж.Пола Гетти в сериале «Траст».
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Никита Иванов