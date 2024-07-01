Создать национальный центр «Россия» ради наследия одноименной выставки поручил Путин

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия», чтобы сохранить наследие одноименной выставки. Соответствующее распоряжение появилось на портале официальной и правовой информации. Строительство объекта должно начаться на территории «Экспоцентра».
«В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» <...> создать в г. Москве национальный центр «Россия», — указано в распоряжении.Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы и Торгово-промышленной палате передать территорию и здания «Экспоцентра» в безвозмездное пользование дирекции выставки «Россия». Проектирование и возведение нового национального центра возложат на плечи организации, которую определит дирекция.
Выставка «Россия» проходит на ВДНХ вот уже 8 месяцев. Она завершит работу через неделю, 8 июля. Торжественная церемония закрытия состоится в субботу, 6 июля.
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