Нарушителей в сфере жилнадзора в Подмосковье оштрафовали на 5 млн рублей

Тридцать административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля рассмотрели специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, по итогами рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.