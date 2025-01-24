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Нарушителей в сфере жилнадзора в Подмосковье оштрафовали на 5 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Тридцать административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля рассмотрели специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, по итогами рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Штрафы были назначены по 24 нарушениям, а по шести делам в качестве наказания виновным вынесли предупреждение, так как в этих случаях правонарушение было зафиксировано впервые», — уточняется в сообщении.
В министерстве особо уточнили, что к административной ответственности за ненормативный уровень предоставление коммунальных услуг была в очередной раз привлечена компания «Газпром Теплоэнерго».



Больше всего дел о нарушениях относилось к городских округам Подольск, Серпухов и Наро-Фоминский.

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