В 68 домах Раменского округа капитально отремонтируют системы газоснабжения

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Системы газоснабжения планируется капитально отремонтировать в текущем году в 68 многоквартирных домах Раменского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Работы проведут в ряде домов в дачном посёлке Удельная, посёлке имени Тельмана, посёлке Спартак и посёлке Раменской агрохимстанции (РАОС). В ходе капитального ремонта в домах будут установлены газовые краны с тремя степенями защиты — от случайного открытия, от утечки и от взрыва газа, а также датчики загазованности», — говорится в сообщении.Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, всего в Московской области в 2025 году планируется провести капитальный ремонт систем газоснабжения в 689 многоквартирных домах.
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