В Электростали капитально отремонтируют крыши более чем в 30 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Кровли в 34 многоквартирных домах в городском округе Электросталь капитально отремонтируют в 2025 году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении технологических норм и правил безопасности. Границы опасных зон огораживают сигнальной лентой, перед началом каждого рабочего дня рабочие проходят инструктаж и заполняют журналы работ и техники безопасности», — говорится в сообщении.В областном МинЖКХ отметили, что с начала реализации региональной программы капитального ремонта в Московской области обновили свыше 10,6 тыс. крыш многоквартирных домов.
Читайте также:
В домах Балашихи заменят более 20 лифтов
Жителям Подмосковья рассказали, как не поссориться с соседями во время капремонта
В Красногорске планируют отремонтировать фасады 58 многоквартирных домов
Лев Каштанов