Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний данных счётчиков

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Январский период приёма показаний электросчётчиков в Московской области завершится в воскресенье, 26 января, также следует передать показания приборов учёта потребления горячей и холодной воды, сообщает пресс-служба регионального министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут онлайн — через чат-бота на сайте МосОблЕИРЦ, в личном кабинете сайта расчётного центра или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн. Кроме того, данные можно передать по телефону: +7 (499) 444-01-00 или лично — в клиентских офисах МосОблЕИРЦ. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте организации», — говорится в сообщении.В областном МинЖК также напомнили, что при снятии данных счётчиков надо следить, чтобы показания совпадали с цифрами на приборах и случайно не поменять местами информацию о холодной и горячей воде. Числа вносятся только целые, до запятой.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
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