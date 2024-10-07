НАСА: ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли

Один ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли, шесть подряд — полностью ликвидировать все аппараты на орбите. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. По его словам, устройства не защищены от радиационного воздействия, спровоцированного ЯО.