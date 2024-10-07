НАСА: ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли

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Один ядерный взрыв в космосе способен уничтожить всю спутниковую сеть Земли, шесть подряд — полностью ликвидировать все аппараты на орбите. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. По его словам, устройства не защищены от радиационного воздействия, спровоцированного ЯО.
«Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию <…> Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — пояснил он.Исходя из данных в открытых источниках, в данный момент на орбите Земли находятся около 10 тысяч искусственных спутников.
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