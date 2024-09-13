Открытый космос и огромные деньги: как миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом

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Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми в истории непрофессиональными астронавтами, совершившими выход в открытый космос. Облачившись в скафандры, разработанные SpaceX, они провели вне корабля около 10 минут. Подробнее о путешествии первых туристов в космос расскажет редакция «Радио 1».
Джаред Айзекман: кто он?
Джаред Айзекман — американский предприниматель и миллиардер, основатель компании Shift4 Payments. Он стал известен не только из-за своего бизнеса, но и благодаря страсти к космосу. В 2021 году он стал первым частным туристом, который совершил выход в открытый космос во время миссии Inspiration4. Этот момент стал знаковым для всей индустрии космического туризма.
Биография и личная жизнь бизнесмена-миллиардера
Джаред Айзекман родился 11 сентября 1982 года в городе Эглсвилл, штат Пенсильвания. С юных лет он проявлял интерес к технологиям и предпринимательству. В 1999 году он основал свою первую компанию, а в 2017 году запустил Shift4 Payments, которая быстро завоевала популярность на рынке платежных систем. В личной жизни Джаред активно поддерживает благотворительные инициативы и занимается развитием образовательных программ для молодежи.
Состояние Джареда Айзекмана на 2024 год
На 2024 год состояние Джареда Айзекмана оценивается в несколько миллиардов долларов. Его компания Shift4 Payments продолжает расти и расширять свои услуги, что способствует увеличению его капитала. Айзекман также активно инвестирует в новые технологии и стартапы, что делает его одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения.
Мировые рекорды Айзекмана
Джаред Айзекман не только первый турист в космосе, но и обладатель нескольких мировых рекордов. Он стал первым непрофессиональным астронавтом, который совершил выход в открытый космос, а также первым человеком, который провел более трех суток на борту космического корабля Crew Dragon.
Фото: istockphoto/Elen11
Почему космос?
Позывной «Грач», под которым Джаред отправился в свое космическое путешествие, стал символом его стремления к исследованию неизведанных пространств. Два полета на Crew Dragon стали не только личным достижением, но и важным шагом для всего человечества в области космических исследований.
Миссия Polaris Dawn была профинансирована Айзекманом, который не раскрыл точную сумму, однако, по оценкам экспертов, она превышает 100 миллионов долларов, сообщало Reuters. В 2021 году Айзекман заключил с SpaceX контракт на три космических полета, и Polaris Dawn стал первым из них.
Кто такая Сара Джиллис?
Сара Джиллис (или Гиллис) — астронавт и член команды Inspiration4. Она сыграла важную роль в подготовке миссии и поддержании безопасности экипажа во время полета. Ее опыт и знания сделали вклад в успешное выполнение этой исторической задачи.
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Анастасия Хохлова